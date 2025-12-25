Magh Mela 2026 : बायोडाटा देखकर ही नई संस्थाओं को भूमि और सुविधा मिलेगी, 26 दिसंबर से नई संस्थाओं को भूमि आवंटन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 माघ मेला में जमीन आवंटन का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। पुरानी संस्थाओं को लगभग जमीन आवंटित की जा चुकी है, जबकि प्रयागवाल सभा को जमीन वितरण का कार्य अंतिम चरण में है। शुक्रवार से नई संस्थाओं को जमीन के लिए अवसर दिया जाएगा। इन संस्थाओं का पहले बायोडाटा देखा जाएगा, जिसके बाद उन्हें वरीयता दी जाएगी। सभी नई संस्थाओं को जमीन मिलना मुश्किल है मगर जिन्होंने पहले आवेदन किया है, उन्हें भूमि आवंटित होने की उम्मीद है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

4900 संस्थाओं को भूमि, सुविधा आवंटित करने का लक्ष्य Magh Mela 2026 अब तक लगभग चार हजार संस्थाओं को जमीन आवंटित हो चुकी है, जिनमें लगभग सभी पुरानी संस्थाएं ही हैं। वर्ष 2024 के माघ मेला में 4360 संस्थाओं को जमीन व सुविधा आवंटित की गई थी, जबकि इस बार के माघ मेला 2026 में 4900 संस्थाओं को भूमि व सुविधा आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बार दो हजार से ज्यादा नई संस्थाओं ने मेला में जमीन व सुविधा के लिए आवेदन किया है।

खास-खास - 620 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि का मेला में अब तक हो चुका है आवंटन

- 4 हजार पुरानी संस्थाओं को दी चुकी है जमीन, दी जा रहीसुविधा पर्ची

- 2 हजार से अधिक संस्थाओं ने माघ मेला में पहली बार मांगी है भूमि

मेला प्रशासन तय करेगा योग्यता Magh Mela 2026 शुक्रवार 26 दिसंबर से नई संस्थाओं को मौका दिया जाएगा। इसमें कई तरह की श्रेणी तय की जा रही है। उन्हीं नई संस्थाओं को जमीन आवंटित की जाएगी, जो वास्तव में मेला में सेवा कार्य करने योग्य होंगी। उनकी योग्यता मेला प्रशासन की ओर से तय की जाएगी। इसके लिए मेला प्रशासन की कोर कमेटी संस्थाओं का बायोडाटा चेक करेंगी। उनके द्वारा पहले किसी आयोजन में किए गए सेवा कार्य तथा अन्य सामाजिक कार्यों को देखा जाएगा, जिसके बाद ही आवंटन किया जाएगा।