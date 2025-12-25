Language
    Magh Mela 2026 : यातायात प्रबंधन के लिए आइसीसीसी में बना कंट्रोल रूम, करोड़ों की भीड़ के नियंत्रण की तैयारी

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 05:46 PM (IST)

    Magh Mela 2026 प्रयागराज में माघ मेला की तैयारियों का जायजा उच्चाधिकारियों ने लिया। पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी व मेलाधिकारी ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और ...और पढ़ें

    Magh Mela 2026 प्रयागराज माघ मेला में करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, यातायात प्रबंधन के लिए तेयारी की गई है।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 माघ मेला की चल रही तैयारियों का उच्चाधिकारियों ने जायजा लिया। पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डाॅ.अजय पाल शर्मा, मेलाधिकारी ऋषिराज, नगर आयुक्त सीलम सांई तेजा, एसपी मेला नीरज पांडेय ने निरीक्षण के बाद बैठक भीकी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन व यातायात प्रबंधन के दृष्टिगत आइसीसीसी में बनाए गए कंट्रोल रूम की सक्रियता को देखा।

    Magh Mela 2026 वरिष्ठ अधिकारियों ने मेला क्षेत्र का बुधवार को भ्रमण कर संत-महात्माओं को विद्युत, पेयजल, शौचालय, साफ-सफाई अन्य सुविधाओं की उपलब्धता की स्थिति तथा अवसंरचनात्मक व्यवस्थाओं की प्रगति को देखा। उन्होंने सेक्टर-चार में महावीर पांटून पुल के पास गंगा में हो रहे कटान का निरीक्षण किया।

    Magh Mela 2026 जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग बाढ़ खंड डीएन शुक्ला को कटान को रोके जाने के लिए अवरोधात्मक उपाय करने के निर्देश दिए। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा खाकचौक में संत-महात्माओं के साथ बैठक कर प्रशासन के द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई।

    Magh Mela 2026 पुलिस आयुक्त ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आइसीसीसी में बने कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया तथा शहर व मेला क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की क्रियाशीलता, उनकी लोकेशन तथा उनके विजुअल को चेक करते हुए लाइव फीड को देखा। उन्होंने कंट्रोल रूम में ऐसे लोगों को नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं, जिन्हें कंप्यूटर तथा सीसीटीवी की तकनीकी जानकारी के साथ मेला क्षेत्र व जनपद के अन्य क्षेत्रों की जानकारी हो। उन्हें सीसीटीवी कैमरा किस क्षेत्र का विजुअल दिखा रहा है, उसकी लोकेशन एवं क्षेत्र की अच्छी जानकारी हो।

    उन्होंने पुलिस विभाग के जनपद में पूर्व से तैनात अनुभवी लोगों को कंट्रोल रूम में नियुक्त करने के साथ ही अच्छे से सभी का अच्छे से प्रशिक्षण कराने के लिए कहा। कंट्रोल रूम में बने रेडियो कक्ष में थाने, चौकियों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की अद्यतन लिस्ट भी चस्पा कराने के निर्देश दिए, जिससे किसी इमरजेंसी के दौरान शीघ्रता से संपर्क किया जा सके।

    इसके पहले सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मेला क्षेत्र में बनाए गए अस्थायी पुलिस कार्यालय में बैठक कर सुरक्षा, भीड़, यातायात प्रबंधन सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक की गई। एडीएम सिटी सत्यम मिश्र भी मौजूद रहे।

