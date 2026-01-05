भारतीय निशानेबाजी टीम के ट्रायल के लिए प्रयागराज के 15 निशानेबाज चयनित, पुणे में होगा चयन ट्रायल

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दिल्ली और भोपाल में 16 दिसंबर से चार जनवरी तक 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता हुई। इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर ईगल आई शूटिंग स्पोर्ट्स अकादमी के 15 प्रशिक्षुओं ने भारतीय निशानेबाजी टीम के ट्रायल के लिए क्वालीफाई कर लिया है।

अकादमी के 48 निशानेबाजों ने किया था प्रतिभाग अकादमी के पिस्टल कोच विजय चंदेल व राइफल कोच फरीद सिद्दीकी ने बताया कि 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में ईगल आई अकादमी के 48 निशानेबाजों ने प्रतिभाग किया। इसमें अकादमी के खिलाड़ियों ने अनुशासन, सटीक निशाना और निरंतरता के उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था।

इन खिलाड़ियों ने किया चयन के लिए किया क्वालीफाई उन्होंने बताया कि देवांश प्रताप, शुभ यादव, अंबर गुप्ता, ईशिता फोगाट, आयुश गिरि, मीनाक्षी पांडेय, यश द्विवेदी, खदीजा बानो, खुशबू राजपूत, आर्यन यादव, सोनिया, कुशाग्र पाण्डेय, किशन, श्रेयशी आर्या और परिष्कृत ने 10 से 16 जनवरी तक दिल्ली व पुणे में आयोजित होने वाले ट्रायल के लिए क्वालीफाई किया।