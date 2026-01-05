भारतीय निशानेबाजी टीम के ट्रायल के लिए प्रयागराज के 15 निशानेबाज चयनित, पुणे में होगा चयन ट्रायल
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दिल्ली और भोपाल में 16 दिसंबर से चार जनवरी तक 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता हुई। इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर ईगल आई शूटिंग स्पोर्ट्स अकादमी के 15 प्रशिक्षुओं ने भारतीय निशानेबाजी टीम के ट्रायल के लिए क्वालीफाई कर लिया है।
अकादमी के 48 निशानेबाजों ने किया था प्रतिभाग
अकादमी के पिस्टल कोच विजय चंदेल व राइफल कोच फरीद सिद्दीकी ने बताया कि 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में ईगल आई अकादमी के 48 निशानेबाजों ने प्रतिभाग किया। इसमें अकादमी के खिलाड़ियों ने अनुशासन, सटीक निशाना और निरंतरता के उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था।
इन खिलाड़ियों ने किया चयन के लिए किया क्वालीफाई
उन्होंने बताया कि देवांश प्रताप, शुभ यादव, अंबर गुप्ता, ईशिता फोगाट, आयुश गिरि, मीनाक्षी पांडेय, यश द्विवेदी, खदीजा बानो, खुशबू राजपूत, आर्यन यादव, सोनिया, कुशाग्र पाण्डेय, किशन, श्रेयशी आर्या और परिष्कृत ने 10 से 16 जनवरी तक दिल्ली व पुणे में आयोजित होने वाले ट्रायल के लिए क्वालीफाई किया।
ताइक्वांडो कलर बेल्ट परीक्षा परिणाम घोषित
प्रयागराज : विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल झलवा में हुई द्विमासिक ताइक्वांडो कलर बेल्ट परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। अलग-अलग बेल्ट परीक्षा में छह स्कूल के 53 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 30 खिलाड़ी उत्तीर्ण हुए हैं। विष्णु भगवान ताइक्वांडो अकादमी के प्रशिक्षक अनुराग सिंह के अनुसार परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों में सफेद बेल्ट के लिए- वामिका सिंह, मोहम्मद उमर, उर्वशी, ओमास दिवाकर, प्रिंस दिवाकर, आराध्या सिंह, रुद्राक्ष सिंह, कबीर सिंह। पीली बेल्ट के लिए अक्षिता, अंशु कुमारी पाल, वीर, वंशिका श्रीवास्तव, वेदांत पाण्डेय, शाश्वत सिंह। हरी बेल्ट के लिए प्रज्ञा यादव। नीली बेल्ट के लिए सिद्धार्थ सिंह का चयन हुआ है। लाल बेल्ट के लिए अनायसा प्रसाद, रेयांश कुमार प्रसाद, ऐयना कृष्णा सिंह, अक्षत कुमार चक्रवर्ती, अविरल अर्पण, अश्री तिवारी ने सफलता पाई है।
कृपया धैर्य रखें।