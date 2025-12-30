वंदेमातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रतिमा प्रयागराज शहर में लगेगी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने दिया आश्वासन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। वंदेमातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रतिमा शहर में जल्द स्थापित की जाएगी। कोलकाता तक हवाई और जल परिवहन योजनाएं मूर्त रूप ले रही हैं। इस दिशा में तेजी से कार्य चल रहा है। यह बातें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कदम से हम सब सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से एक-दूसरे से जुड़ेंगे।

बंगाली समाज में अद्भुत सहनशीलता, गरिमा और संकल्प बंग समाज की ओर से जगत तारन गोल्डेन जुबली स्कूल में हुए आयोजन में खूब उत्साह नजर आया। उप मुख्यमंत्री ने कहा, बंगाली समाज में अद्भुत सहनशीलता, गरिमा और संकल्प है। वह हर चुनौती का सामना साहस और सम्मान के साथ करता आया है। जगत तारन एजुकेशन सोसाइटी की प्रबंधन समिति की ओर से होने वाले इस आयोजन के लिए उप मुख्यमंत्री ने धन्यवाद दिया। कहा, मेजर बामन दास बसु द्वारा स्थापित इस संस्था ने 105 वर्षों से अधिक समय से शिक्षा और सेवा के आदर्शों को निष्ठा के साथ निभाया है।