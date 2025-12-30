रेलवे स्टेशन परिसर और रेल पटरियों पर पान-गुटखा की पिचकारी मारने वाले 2,815 यात्री पकड़ाए, 4 लाख रुपये जुर्माना वसूला

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गुटखा और पान खाकर रेलवे स्टेशन परिसर व पटरियों पर मुंह से पिचकारी चलाने वाले यात्रियों के विरुद्ध रेलवे ने ऐसा अभियान चलाया एक ही दिन में 170 लोग पकड़े गए। वहीं एक से 28 दिसंबर के बीच 2,815 यात्री गंदगी करते हुए पकड़े गए। इनसे रेलवे ने चार लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला है।

18 दिसंबर को ही 170 मामले दर्ज प्रयागराज, झांसी और आगरा मंडलों में चलाए गए इस व्यापक अभियान का मुख्य उद्देश्य 'स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत' के संदेश को धरातल पर उतारना रहा। 18 दिसंबर का दिन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सबसे भारी रहा। इस दिन 170 मामले दर्ज कर 22,050 रुपये जुर्माना वसूला गया।

रेलवे प्रशासन ने दी चेतावनी रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को सचेत किया है कि स्टेशन की सीढ़ियों, खिड़कियों या सार्वजनिक स्थानों पर थूकना और कचरा फेंकना न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध भी है।