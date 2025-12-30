रेलवे स्टेशन परिसर और रेल पटरियों पर पान-गुटखा की पिचकारी मारने वाले 2,815 यात्री पकड़ाए, 4 लाख रुपये जुर्माना वसूला
प्रयागराज समेत कई मंडलों में रेलवे ने पान-गुटखा खाकर स्टेशन परिसर और पटरियों पर थूकने वाले 2,815 यात्रियों को पकड़ा और उनसे 4 लाख रुपये जुर्माना वसूला ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गुटखा और पान खाकर रेलवे स्टेशन परिसर व पटरियों पर मुंह से पिचकारी चलाने वाले यात्रियों के विरुद्ध रेलवे ने ऐसा अभियान चलाया एक ही दिन में 170 लोग पकड़े गए। वहीं एक से 28 दिसंबर के बीच 2,815 यात्री गंदगी करते हुए पकड़े गए। इनसे रेलवे ने चार लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला है।
18 दिसंबर को ही 170 मामले दर्ज
प्रयागराज, झांसी और आगरा मंडलों में चलाए गए इस व्यापक अभियान का मुख्य उद्देश्य 'स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत' के संदेश को धरातल पर उतारना रहा। 18 दिसंबर का दिन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सबसे भारी रहा। इस दिन 170 मामले दर्ज कर 22,050 रुपये जुर्माना वसूला गया।
रेलवे प्रशासन ने दी चेतावनी
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को सचेत किया है कि स्टेशन की सीढ़ियों, खिड़कियों या सार्वजनिक स्थानों पर थूकना और कचरा फेंकना न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध भी है।
यात्री कूड़ेदान का उपयोग करें : पीआरओ
पीआरओ अमित सिंह ने बताया कि दिसंबर माह में रेलवे ने स्टेशनों और ट्रेनों में थूकने व कचरा फैलाने वाले 2,815 यात्रियों को पकड़ा और उनसे 4,04,800 का जुर्माना वसूला गया। यात्री कूड़ेदान का उपयोग करें और जिम्मेदार नागरिक बनें। जुर्माना वसूलना हमारा लक्ष्य नहीं, बल्कि यात्रियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना प्राथमिकता है।
