SIR अभियान के बाद प्रयागराज जनपद में बढ़ गए 432 बूथ, इसे निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा
प्रयागराज जनपद में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के बाद 432 बूथों की वृद्धि हुई है, जिससे अब कुल बूथों की संख्या 5145 हो जाएगी। निर्वाचन आयोग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान मतदाताओं का सत्यापन के बाद जिले में 432 बूथ बढ़ने जा रहे हैं। पहले 4713 बूथ थे, इस तरह से अब जनपद में 5145 बूथ हो जाएंगे। इन बूथों के भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया अब तेज हो गई है, जिसके बाद छह जनवरी 2026 को मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन होगा।
जिले में 2025 की सूची में 46 लाख 92 हजार मतदाता रहे। एसआइआर के बाद प्रयागराज में 35 लाख 36 हजार वोटर हैं। लगभग 11 लाख 56 हजार एएसडी (अबसेंट, शिफ्टेड, डेड व डुप्लीकेट) श्रेणी में हैं जिनके नाम काटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा वर्ष 2023 की सूची से दो लाख 87 हजार मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी है जिसके कारण उन्हें नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
मतदाताओं की तादात भले ही कम हुई है मगर बूथों की संख्या बढ़ेगी। जनपद में अभी सबसे ज्यादा मतदाता इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में थे। यहां मतदाता भी सबसे ज्यादा थे। एसआइआर अभियान के बाद अब 1000 मतदाताओं पर एक बूथ बनाए जा रहे हैं। इस तरह अब जिले में 5145 बूथ हो जाएंगे।
जिले के 12 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में बढ़ेंगे। इसके बाद इलाहाबाद शहर पश्चिम, हंडिया, फूलपुर और फिर कोरांव में बूथ बढ़ने जा रहे हैं। नए बूथों को गांवों तथा मोहल्लों के अलावा भी बनाए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर शहर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के किसी स्कूल अथवा कालेज में छह बूथ हैं और वहां बूथ बढ़ने जा रहे हैं तो दूसरे मोहल्ले में स्थित स्कूल अथवा कालेज में वह बूथ बनेंगे। अलबत्ता उस स्कूल अथवा कालेज में पहले से छह बूथ न हों। इस स्थिति में तीसरे विकल्प को चुना जाएगा।
इसी तरह गांव के किसी प्राथमिक विद्यालय अथवा कालेज में छह से ज्यादा बूथ हैं तो दूसरे गांव में अतिरिक्त बूथ बनेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी पूजा मिश्रा ने बताया कि जिले में बढ़े हुए बूथों को अपलोड कराने के लिए सभी ईआरओ व उनके स्टाफ को लगा दिया गया है।
एसआइआर अभियान के बाद अब छह जनवरी 2026 को आलेख्य प्रकाशन होगा। इसी दिन से ही दावे और आपत्तियां भी ली जाएंगी, जो छह फरवरी तक चलेगा। दावे और आपत्तियों के निस्तारण के लिए छह एडीएम व 12 एसडीएम लगाए गए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।