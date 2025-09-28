प्रतापगढ़ में महिला की दर्दनाक मौत, पिकअप वाहन बैक करते समय पहिए के नीचे आ गई, सिर कुचलने से गई जान

प्रतापगढ़ जनपद में एक महिला की पोषाहार वितरण के दौरान पिकअप की चपेट में आने से मौत हो गई। वह महिला समूह से जुड़ी थी। देवापुर सकली सोनपुर गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के घर पिकअप से पोषाहार पहुंचाने गई थी। वाहन बैक करते समय पहिये के नीचे आ गई थी।

संसू, जागरण, डेरवा (प्रतापगढ़)। जनपद में रविवार को दर्दनाक हादसा हुआ। लक्ष्मणपुर ब्लाक के देवापुर सकली सोनपुर गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के घर पोषाहार पहुंचाने गई महिला समूह की निर्मला विश्वकर्मा की मौत हो गई। पोषाहार उतारने के बाद चालक पिकअप को बैक कर रहा था, तभी पीछे खड़ी निर्मला उसकी चपेट में आ गई और पिकअप के पहिए से उसका सिर कुचल गया। इससे मौके पर ही निर्मला की मौत हो गई। सूचना पर स्वजन में चीख- पुकार मच गई। स्वजन की तहरीर पर पुलिस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है।

