प्रतापगढ़ में महिला की दर्दनाक मौत, पिकअप वाहन बैक करते समय पहिए के नीचे आ गई, सिर कुचलने से गई जान
प्रतापगढ़ जनपद में एक महिला की पोषाहार वितरण के दौरान पिकअप की चपेट में आने से मौत हो गई। वह महिला समूह से जुड़ी थी। देवापुर सकली सोनपुर गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के घर पिकअप से पोषाहार पहुंचाने गई थी। वाहन बैक करते समय पहिये के नीचे आ गई थी।
संसू, जागरण, डेरवा (प्रतापगढ़)। जनपद में रविवार को दर्दनाक हादसा हुआ। लक्ष्मणपुर ब्लाक के देवापुर सकली सोनपुर गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के घर पोषाहार पहुंचाने गई महिला समूह की निर्मला विश्वकर्मा की मौत हो गई।
पोषाहार उतारने के बाद चालक पिकअप को बैक कर रहा था, तभी पीछे खड़ी निर्मला उसकी चपेट में आ गई और पिकअप के पहिए से उसका सिर कुचल गया। इससे मौके पर ही निर्मला की मौत हो गई। सूचना पर स्वजन में चीख- पुकार मच गई। स्वजन की तहरीर पर पुलिस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है।
यह भी पढ़ें- रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी पर एक और मुकदमा, प्रयागराज में निवेश कराकर लाभांश देने में की ठगी, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई
त्रिलोकपुर गांव निवासी 39 वर्षीय निर्मला विश्वकर्मा समूह की महिला है। रविवार को सुबह नौ बजे बाघराय पोषाहार केंद्र से पिकअप पर पोषाहार लाद कर लक्ष्मणपुर ब्लाक के देवापुर सकली सोनपुर गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंजू लता के घर गई थी।
वहां 10.30 बजे पोषाहार उतारने के बाद पिकअप ड्राइवर गाड़ी बैक कर रहा था, कि गाड़ी के पीछे खड़ी निर्मला देवी गाड़ी के नीचे आ गई, जिससे पहिया महिला के सिर पर चढ़ गया। सिर कुचलने से मौके पर उनकी मौत हो गई। इधर, मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इंस्पेक्टर जेठवारा सुभाष कुमार यादव पहुंचे, लेकिन तब तक चालक पिकअप छोड़कर भाग गया था।
यह भी पढ़ें- नीलिमा की लाश सड़ चुकी थी... शव के साथ छोटी बहन ने बिताए पांच दिन पर मौत का पता नहीं चला, प्रयागराज में हैरान करने वाली घटना
घटना की सूचना निर्मला विश्वकर्मा के स्वजन को दी। निर्मला विश्वकर्मा के पति को रोशन विश्वकर्मा की तहरीर पर पिकअप ड्राइवर गुज्जू निवासी तिरुपुर थाना बाघराय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पिकअप गाड़ी को थाने पर ले आए। निर्मला के बेटे अंकित, अभय व प्रिया समेत स्वजन का रो-रो कर हाल बेहाल है। इंस्पेक्टर सुभाष यादव का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर पिकअप चालक की तलाश की जा रही।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।