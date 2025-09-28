Language
    प्रतापगढ़ में महिला की दर्दनाक मौत, पिकअप वाहन बैक करते समय पहिए के नीचे आ गई, सिर कुचलने से गई जान

    By Sumit Mishra Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 07:19 PM (IST)

    प्रतापगढ़ जनपद में एक महिला की पोषाहार वितरण के दौरान पिकअप की चपेट में आने से मौत हो गई। वह महिला समूह से जुड़ी थी। देवापुर सकली सोनपुर गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के घर पिकअप से पोषाहार पहुंचाने गई थी। वाहन बैक करते समय पहिये के नीचे आ गई थी।

    प्रतापगढ़ में दर्दनाक हादसे में पिकअप वाहन की टक्कर से मृत निर्मला की फाइल फोटो। जागरण

    संसू, जागरण, डेरवा (प्रतापगढ़)। जनपद में रविवार को दर्दनाक हादसा हुआ। लक्ष्मणपुर ब्लाक के देवापुर सकली सोनपुर गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के घर पोषाहार पहुंचाने गई महिला समूह की निर्मला विश्वकर्मा की मौत हो गई।

    पोषाहार उतारने के बाद चालक पिकअप को बैक कर रहा था, तभी पीछे खड़ी निर्मला उसकी चपेट में आ गई और पिकअप के पहिए से उसका सिर कुचल गया। इससे मौके पर ही निर्मला की मौत हो गई। सूचना पर स्वजन में चीख- पुकार मच गई। स्वजन की तहरीर पर पुलिस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है।

    त्रिलोकपुर गांव निवासी 39 वर्षीय निर्मला विश्वकर्मा समूह की महिला है। रविवार को सुबह नौ बजे बाघराय पोषाहार केंद्र से पिकअप पर पोषाहार लाद कर लक्ष्मणपुर ब्लाक के देवापुर सकली सोनपुर गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंजू लता के घर गई थी।

    वहां 10.30 बजे पोषाहार उतारने के बाद पिकअप ड्राइवर गाड़ी बैक कर रहा था, कि गाड़ी के पीछे खड़ी निर्मला देवी गाड़ी के नीचे आ गई, जिससे पहिया महिला के सिर पर चढ़ गया। सिर कुचलने से मौके पर उनकी मौत हो गई। इधर, मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इंस्पेक्टर जेठवारा सुभाष कुमार यादव पहुंचे, लेकिन तब तक चालक पिकअप छोड़कर भाग गया था।

    घटना की सूचना निर्मला विश्वकर्मा के स्वजन को दी। निर्मला विश्वकर्मा के पति को रोशन विश्वकर्मा की तहरीर पर पिकअप ड्राइवर गुज्जू निवासी तिरुपुर थाना बाघराय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पिकअप गाड़ी को थाने पर ले आए। निर्मला के बेटे अंकित, अभय व प्रिया समेत स्वजन का रो-रो कर हाल बेहाल है। इंस्पेक्टर सुभाष यादव का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर पिकअप चालक की तलाश की जा रही।