रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी पर एक और मुकदमा, प्रयागराज में निवेश कराकर लाभांश देने में की ठगी, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई
प्रयागराज में रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी के सीएमडी राशिद नसीम और दो अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। मृत्युंजय सिंह ने कंपनी पर निवेश के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाया। कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइंस पुलिस ने मामला दर्ज किया। कंपनी के सीएमडी राशिद नसीम पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी के खिलाफ धोखाधड़ी का एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन पुलिस ने कंपनी के सीएमडी राशिद नसीम, उसके भाई एमडी आसिफ नसीम और एजेंट विनोद वर्मा को नामजद किया है।
टैगोर टाउन निवासी मृत्युंजय सिंह का कहना है कि वर्ष 2013 में शाइन सिटी कंपनी का प्रचार किया जा रहा था। इसी दौरान उसके एजेंट विनोद ने संपर्क किया और कंपनी में निवेश करने पर बड़े लाभांश का झांसा दिया। आरोप है कि विश्वास में आकर मृत्युंजय सिंह ने अपने और बेटी सौम्या के नाम से चार लाख रुपये से अधिक का निवेश किया। जब लाभांश न मिला तो कंपनी के सीएमडी, एमडी और एजेंट से बातचीत की मगर वह टालमटोल करते रहे।
इसी दौरान सौम्या की मौत हो गई, जिससे मृत्युंजय परेशान हो गए। उनका यह भी आरोप है कि कार्यालय जाने पर भी आश्वासन दिया जाता रहा लेकिन बाद में पता चला कि सभी लोग निवेशकों का पैसा लेकर भाग गए हैं। तब पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की और कार्रवाई न होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सिविल लाइंस पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। इससे पहले इस कंपनी के खिलाफ पूरे प्रदेश में 500 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मुख्य आरोपित रशीद नसीम पर पांच लाख रुपये का इनाम भी घोषित है।
