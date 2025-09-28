रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी पर एक और मुकदमा, प्रयागराज में निवेश कराकर लाभांश देने में की ठगी, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई

प्रयागराज में रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी के सीएमडी राशिद नसीम और दो अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। मृत्युंजय सिंह ने कंपनी पर निवेश के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाया। कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइंस पुलिस ने मामला दर्ज किया। कंपनी के सीएमडी राशिद नसीम पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी के खिलाफ धोखाधड़ी का एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन पुलिस ने कंपनी के सीएमडी राशिद नसीम, उसके भाई एमडी आसिफ नसीम और एजेंट विनोद वर्मा को नामजद किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें