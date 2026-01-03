पंचायत चुनाव अपने दम पर लड़ेगा लोक दल, प्रतापगढ़ में बोले पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रबली यादव

संसू, जागरण, प्रतापगढ़। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रबली यादव शनिवार को जनपद में थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यालय में कहा कि उनका दल पंचायत चुनाव अपने दम पर लड़ेगा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में 10 हजार से अधिक वोटो से हारने वाली सीटें भाजपा सहयोगियों के लिए छोड़े।

उद्योग शून्यता पर उठाया सवाल राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रबली यादव ने जिले की उद्योग शून्यता पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रतापगढ़ में कोई उद्योग अभी तक स्थापित नहीं हो सका है। यहां उद्योगों की स्थापना कराई जाए जिससे जनपद वासियों का भला हो सके।