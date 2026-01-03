Language
    पंचायत चुनाव अपने दम पर लड़ेगा लोक दल, प्रतापगढ़ में बोले पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रबली यादव

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 06:27 PM (IST)

    राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रबली यादव ने कहा कि उनकी पार्टी पंचायत चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। उन्होंने प्रतापगढ़ में उद्योगों की स्थापना की ...और पढ़ें

    प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ आगमन के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रबली यादव व अन्य। जागरण 

    संसू, जागरण, प्रतापगढ़। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रबली यादव शनिवार को जनपद में थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यालय में कहा कि उनका दल पंचायत चुनाव अपने दम पर लड़ेगा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में 10 हजार से अधिक वोटो से हारने वाली सीटें भाजपा सहयोगियों के लिए छोड़े।

    उद्योग शून्यता पर उठाया सवाल

    राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रबली यादव ने जिले की उद्योग शून्यता पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रतापगढ़ में कोई उद्योग अभी तक स्थापित नहीं हो सका है। यहां उद्योगों की स्थापना कराई जाए जिससे जनपद वासियों का भला हो सके।

    राष्ट्रीय अध्यक्ष पट्टी में आएंगे 

    उन्होंने कहा कि फरवरी माह में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी किसानों की धरती पट्टी में आएंगे। पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रयागराज राम सजीवन पटेल ने कहा कि मंडल में भू माफिया व ड्रग माफियाओं का बोलबाला है। यद्यपि जिला प्रशासन इनके विरुद्ध कार्य कर रहा है, लेकिन उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने की जरूरत है। इस मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष आजाद अली पप्पू सुनील पांडे मुस्तफा खान रामू गॉड अनिल कुमार सिंह पूरन सरोज, राम मनोहर पटेल भी मौजूद रहे।

