    प्रतापगढ़ में हादसा, घने कोहरे में अनियंत्रित होकर प्राइवेट बस पानी भरे गड्ढे मे पलटी, चालक और तीन यात्री घायल

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 05:59 PM (IST)

    प्रतापगढ़ में घने कोहरे के कारण एक निजी बस अनियंत्रित होकर पानी से भरे गड्ढे में पलट गई। इस दुर्घटना में बस चालक सहित चार यात्री घायल हो गए। स्थानीय ल ...और पढ़ें

    प्रतापगढ़ के महेशगंज में कोहरे के चलते बेकाबू बस पानी भरे गड्ढे में जाकर पलट गई। जागरण

    संसू्, जागरण, हीरागंज (प्रतापगढ)। प्रयागराज से भगवती गंज ढिगवस जा रही निजी बस घने कोहरे के कारण महेशगंज क्षेत्र के चैन का पुरवा रायगढ़ के पास अनियंत्रित हो गई। इसके बाद पानी भरे गड्ढे में जाकर पलट गई। हादसे में चालक समेत चार सवारियां घायल हो गईं। ग्रामीणों की मदद से घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी महेशगंज भेजा गया।

    लालगंज क्षेत्र के भगवतीगंज ढिंगवस से महेशगंज रायगढ़ होते हुए प्रयागराज के लिए एक प्राइवेट बस चलती है। शुक्रवार देर रात प्रयागराज से लौटते समय चैन का पुरवा रायगढ़ के पास बस चालक घने कोहरे के कारण बस चालक का नियंत्रण वाहन से हट गया और बस सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में जाकर पलट गई।

    हादसे के बाद चीख-पुकार मची तो आसपास के ग्रामीण वहां पहुंचे। पुलिस को सूचना देने के बाद बस सवार लोगों को किसी तरह बाहर निकाला। इस दोरान बस चालक अमन पुत्र पप्पू निवासी सोरांव के साथ ही इसमें सवार पूरे बीरबल महेशगंज निवासी सचिन शुक्ला पुत्र रामेश्वर शुक्ला निवासी ढिंगवस, राकेश मिश्रा पुत्र स्व. रवि शंकर एवं बाबागंज निवासी राहुल पुत्र भगवान दीन घायल हो गए।

    सूचना पर पहुंची एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को सीएचसी महेशगंज भेजा। वहां से गंभीर रूप से घायल बस चालक अमन को प्रयागराज के अस्पताल रेफर कर दिया गया। जबकि अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद उनके घर भेज दिया गया। थानाध्यक्ष महेशगंज राधेश्याम का कहना है कि घटना की जानकारी मिली है तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

