प्रतापगढ़ में पूर्व विधायक धीरज ओझा, उनके भाई और भतीजे समेत 26 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, किस मामले में हुई कार्रवाई?

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। रानीगंज के पूर्व विधायक अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा और पूर्व प्रमुख गौरा पूर्णांशु ओझा के समर्थकों के बीच तकरार, कहासुनी व मारपीट का मामला गरमा गया है। इस प्रकरण में सोमवार को पूर्व विधायक धीरज ओझा, उनके भाई व प्रमुख भतीजे समेत छह नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ रानीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जान लें पूरा मामला शनिवार देर शाम रानीगंज में जामताली रेलवे क्रासिंग के पास पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री प्रो. शिवाकांत ओझा के पुत्र पूर्व प्रमुख पूर्णांशु ओझा की गाड़ी रुकी थी। वह एसआइआर को लेकर अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करके लौट रहे थे। उनके अनुसार गाड़ी में वह और उनके गनर के साथ कुछ लोग मौजूद थे।क्रासिंग के पास इसी बीच पूर्व विधायक रानीगंज धीरज ओझा भी अपने समर्थकों के साथ आ गए। उनके कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ रहे लोगों से मारपीट की। साथ में रही स्कार्पियो गाड़ी का कांच धीरज ने पिस्टल की बट से तोड़ दिया गया।

पूर्व मंत्री के कार्यकर्ता ने दी थी तहरीर इस मामले में पूर्व मंत्री के कार्यकर्ता लालमणि तिवारी ने उसी रात तहरीर दी थी। जांच के बाद पुलिस ने सोमवार को पूर्व भाजपा विधायक रानीगंज धीरज ओझा, उनके भाई अधिवक्ता नीरज ओझा, भतीजे ब्लाक प्रमुख शिवगढ़ सत्यम ओझा के साथ ही दिलीप उर्फ रिंकू, अखिल सिंह डेविड, नीलेश पांडेय के खिलाफ नामजद और 20 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया। इसमें मारपीट करने, क्षति पहुंचाने व धमकी देने का आरोप है।

केस दर्ज कर साक्ष्य जुटाए जा रहे : रानीगंज कोतवाल इस प्रकरण में पूर्व विधायक धीरज ओझा का पक्ष जानने को काल की गई, लेकिन बात नहीं हो सकी। हालांकि घटना के दिन उन्होंने ऐसी किसी घटना की जानकारी से इन्कार किया था। अब मुकदमा दर्ज होने पर मामला राजनीतिक गलियारे में चर्चा में आ गया है। कोतवाल रानीगंज प्रभात कुमार सिंह का कहना है कि केस दर्ज किया गया है। साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।