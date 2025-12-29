Language
    प्रतापगढ़ पुलिस ने चोर-लुटेरा गैंग के एक सदस्य को लंगड़ा किया, लग्जरी जीवन, ठाट-बाट व कार से चलना गैंग सदस्यों का था शौक

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 01:16 PM (IST)

    प्रतापगढ़ में रानीगंज पुलिस और चोर-लुटेरों के एक गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई। गिरोह के सदस्य लग्जरी लाइफ जीते थे और कारों में घूमते थे। पुलिस ने जवाबी का ...और पढ़ें

    प्रतापगढ़ के रानीगंज में पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। सौजन्य : पुलिस मीडिया सेल

    जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। हाईटेक चोर-लुटेरा गिरोह के सदस्यों के ठाट-बाट तो देखिए। गिरोह के सदस्य कार से चलते थे, ठााट-बाट से रहते थे। हर ऐशो-आराम की चीजें इस्तेमाल करते थे। इन सब के लिए उनके पास पास पैसा आता था चोरी और लूट की घटना को अंजाम देकर। इसी गिराेह ने रानीगंज के चंदीपुर के सरकारी स्कूल में चोरी की थी। इसका राजफाश चोर गिरोह से पुलिस की रविवार रात हुई मुठभेड़ में हुआ।

    रानीगंज कोतवाली के बु़ढ़ौरा कुंभापुर में पुलिस मुठभेड़ 

    रानीगंज कोतवाली के बु़ढ़ौरा कुंभापुर में बदमाशों और पुलिस का आमना-सामना हुआ। वैगन आर कार पर सवार चोरों ने पुलिस के रोकने पर गोली चला दी। उनकी घेराबंदी करते हुए पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इसमें गिरोह के एक सदस्य मिथिलेश केसरवानी निवासी हरवंशपुर फूलपुर प्रयागराज के पैर में गोली लगी। वह इन दिनों मीरा भवन प्रतापगढ़ में रह रहा था।

    गिरोह के सदस्य दो सगे भाई भी गिरफ्तार, एक फरार 

    मिथिलेश के साथ ही गिराेह में शामिल दो सगे भाई लवकुश यादव व पवन यादव पुत्र शिवकुमार यादव जामताली रानीगंज भी गिरफ्तार किए गए। चौथा आरोपित जदरथ उर्फ जय प्रकाश यादव डिघवट रानीगंज अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला।

    गिरोह ने सरकारी स्कूल में लाखों की चोरी की थी 

    इस गिरोह ने 22 दिसंबर की रात चंदी गोविंदपुर के सरकारी स्कूल में लाखों की चोरी की थी। यह कार से चलते थे, ताकि किसी को इनके चोर-बदमाश होने का शक न हो सके। सीसीटीवी फुटेज व सर्विलांस की मदद से पुलिस इस गिरोह तक पहुंचे। एसपी दीपक भूकर ने बताया कि चोरों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है।

