प्रतापगढ़ पुलिस ने चोर-लुटेरा गैंग के एक सदस्य को लंगड़ा किया, लग्जरी जीवन, ठाट-बाट व कार से चलना गैंग सदस्यों का था शौक

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। हाईटेक चोर-लुटेरा गिरोह के सदस्यों के ठाट-बाट तो देखिए। गिरोह के सदस्य कार से चलते थे, ठााट-बाट से रहते थे। हर ऐशो-आराम की चीजें इस्तेमाल करते थे। इन सब के लिए उनके पास पास पैसा आता था चोरी और लूट की घटना को अंजाम देकर। इसी गिराेह ने रानीगंज के चंदीपुर के सरकारी स्कूल में चोरी की थी। इसका राजफाश चोर गिरोह से पुलिस की रविवार रात हुई मुठभेड़ में हुआ।

रानीगंज कोतवाली के बु़ढ़ौरा कुंभापुर में पुलिस मुठभेड़ रानीगंज कोतवाली के बु़ढ़ौरा कुंभापुर में बदमाशों और पुलिस का आमना-सामना हुआ। वैगन आर कार पर सवार चोरों ने पुलिस के रोकने पर गोली चला दी। उनकी घेराबंदी करते हुए पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इसमें गिरोह के एक सदस्य मिथिलेश केसरवानी निवासी हरवंशपुर फूलपुर प्रयागराज के पैर में गोली लगी। वह इन दिनों मीरा भवन प्रतापगढ़ में रह रहा था।

गिरोह के सदस्य दो सगे भाई भी गिरफ्तार, एक फरार मिथिलेश के साथ ही गिराेह में शामिल दो सगे भाई लवकुश यादव व पवन यादव पुत्र शिवकुमार यादव जामताली रानीगंज भी गिरफ्तार किए गए। चौथा आरोपित जदरथ उर्फ जय प्रकाश यादव डिघवट रानीगंज अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला।