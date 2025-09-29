प्रतापगढ़ में महानगरों की तर्ज पर फूड हब स्थापित होगा, खाद्य सामग्री में तेल, मसाले का इस्तेमाल तय मापदंड के तहत होगा

प्रतापगढ़ में नगर पालिका परिषद स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब स्थापित करने की योजना बना रही है। शहर के मुख्य बाजार में एक बीघे जमीन पर बनने वाले इस हब में सुरक्षित और स्वादिष्ट फास्ट फूड मिलेगा। खाद्य सुरक्षा विभाग गुणवत्ता की निगरानी करेगा और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और वे वर्दी में होंगे।

संसू, जागरण, प्रतापगढ़। अब जल्द ही जनपद में शहर की सड़कों के किनारों पर भी सुरक्षित व स्वादिष्ट फास्ट फूड दिखेंगे।पूरी तरह हाईजनिक माहौल में चाउमिन, बर्गर, पिज्जा आदि का स्वाद लोग चख सकेंगे। महानगरों की तर्ज पर शहर में क्लीन स्ट्रीट फूड हब स्थापित होंगे। इसके लिए शहर के मुख्य बाजार में जमीन की तलाश की जा रही है। इससे शहर की पहचान भी बढ़ेगी और खानपान का अच्छा माहौल मिलेगा।

एक बीघा जमीन में बनाया जाएगा स्ट्रीट फूड हब नगर पालिका परिषद बेल्हा में क्लीन स्ट्रीट फूड हब बनाने की कवायद चल रही है। करीब एक बीघे जमीन पर इसे स्थापित किया जाएगा। यहां खाने की हर चीज मिलेगी। बैठने के अच्छे इंतजाम होंगे। फास्ट फूड बनाने व परोसने वाले स्टाफ के न तो नाखून बड़े मिलेंगे न ही बाल। गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम हर महीने स्टालों का निरीक्षण करेगी।