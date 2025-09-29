प्रतापगढ़ में महानगरों की तर्ज पर फूड हब स्थापित होगा, खाद्य सामग्री में तेल, मसाले का इस्तेमाल तय मापदंड के तहत होगा

Language
    प्रतापगढ़ में नगर पालिका परिषद स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब स्थापित करने की योजना बना रही है। शहर के मुख्य बाजार में एक बीघे जमीन पर बनने वाले इस हब में सुरक्षित और स्वादिष्ट फास्ट फूड मिलेगा। खाद्य सुरक्षा विभाग गुणवत्ता की निगरानी करेगा और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और वे वर्दी में होंगे।

    संसू, जागरण, प्रतापगढ़। अब जल्द ही जनपद में शहर की सड़कों के किनारों पर भी सुरक्षित व स्वादिष्ट फास्ट फूड दिखेंगे।पूरी तरह हाईजनिक माहौल में चाउमिन, बर्गर, पिज्जा आदि का स्वाद लोग चख सकेंगे। महानगरों की तर्ज पर शहर में क्लीन स्ट्रीट फूड हब स्थापित होंगे। इसके लिए शहर के मुख्य बाजार में जमीन की तलाश की जा रही है। इससे शहर की पहचान भी बढ़ेगी और खानपान का अच्छा माहौल मिलेगा।

    एक बीघा जमीन में बनाया जाएगा स्ट्रीट फूड हब

    नगर पालिका परिषद बेल्हा में क्लीन स्ट्रीट फूड हब बनाने की कवायद चल रही है। करीब एक बीघे जमीन पर इसे स्थापित किया जाएगा। यहां खाने की हर चीज मिलेगी। बैठने के अच्छे इंतजाम होंगे। फास्ट फूड बनाने व परोसने वाले स्टाफ के न तो नाखून बड़े मिलेंगे न ही बाल। गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम हर महीने स्टालों का निरीक्षण करेगी।

    बनाने वाले और परोसने वाले यूनीफार्म में नजर आएंगे

    हब में स्टाल लगाने से पहले निबंधन भी कराना होगा। फूड बनाने वाले लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। खास बात यह है कि फास्ट फूड बनाने से लेकर इसे परोसने वाला स्टाफ भी यूनीफार्म में नजर आएगा। इसके अलावा गुणवत्ता पर भी नजर रखी जाएगी।

    जमीन की हो रही तलाश

    नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमलता सिंह और ईओ राकेश कुमार इस योजना पर मंथन कर रहे हैं। जमीन मिलते ही काम शुरू कराया जाएगा। ईओ राकेश ने बताया कि शहर में फूड हब स्थापित किया जाएगा। इसके लिए जमीन की तलाश की जा रही है।

    क्लीन स्ट्रीट फूड हब की यह होगी खासियत

    फूड हब में तैयार होने वाली खाद्य सामग्री में तेल, मसाले व अन्य चीजों का इस्तेमाल तय मापदंड के अनुसार होगा। पालीथिन का उपयोग नहीं किया जाएगा। फास्ट फूड परोसने के लिए पर्यावरण फ्रैंडली डिस्पोजल का इस्तेमाल किया जाएगा। नियमित रूप से दवाओं का छिड़काव होगा, ताकि यहां का वातावरण शुद्ध रहे। अलग से सफाई कर्मी तैनात किए जाएंगे। इनकी जिम्मेदारी नियमित रूप से साफ-सफाई करने की रहेगी। ताकि मक्खियां और मच्छर न भनभनाने पाएं। वार्ड के सुपरवाइजर भी इसकी नियमित रूप से मानीटरिंग करेंगे।