प्रतापगढ़ में दुर्गापूजा देखकर लौट रहे बाइक सवार हादसे के शिकार, वाहन की टक्कर से एक की मौत, साथी घायल
प्रतापगढ़ के सुवंसा में लिंटर मशीन ले जा रहे वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों दुर्गा पूजा समारोह से घर लौट रहे थे। पुलिस ने शव कब्जे में लिया है। मृत शिवम मजदूरी करके परिवार का खर्च चलाता था।
संसू, जागरण, सुवंसा (प्रतापगढ़)। दो दोस्त शुक्रवार रात दुर्गापूजा समारोह से वापस लौट रहे थे। दोनों बाइक पर सवार थे। रास्ते में सड़क हादसे में एक दोस्त की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। लिंटर मशीन ले जा रहे वाहन ने बाइक में टक्कर मारी थी।
फतनपुर थाना क्षेत्र के धरी दलाकापूरा निवासी सुरेश बिंद का 18 वर्षीय बेटा शिवम शुक्रवार की शाम को बाइक से सुवंसा बाजार में सजे पंडाल में आायेजित दुर्गापूजा समारोह में शामिल होने गया था। उसके साथ साथी रवि गौड़ भी था।
शिवम और रवि रात करीब 10 बजे बाइक से दुर्गापूजा समारोह से घर लौट रहे थे। हाईवे पर शिवकुमारी दुबे इंटरमीडिएट कालेज गेट के समीप लिंटर मशीन ले जा रहे वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार शिवम की मौके पर ही मौत हो गई।
हादसे में शिवम का साथी रवि गौड़ गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के जुटे लोगों की सूचना पर पहुंची फतनगंज थाने की पुलिस ने उसे उपचार के लिए गौरा अस्पताल भेजा। यहां गंभीर हालत देख चिकित्सक ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
उधर पुलिस ने मृत शिवम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे की जानकारी मिलने पर उसके परिवार के लोग बिलखते हुए पहुंचे। शिवम दो भाइयों में छोटा था। वह मजदूरी करके परिवार का खर्च चलााने में सहयोग करता था। घटना से घर में चीज पुकार मची है स्वजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।
इस संबंध में फतनगंज के थानाध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी का कहना है मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
