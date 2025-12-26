Language
    Ayushman Card Fraud : फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाकर पैसा कमाने वाले गिरोह का सरगना प्रतापगढ़ का, लखनऊ में हुई गिरफ्तारी

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:31 PM (IST)

    Ayushman Card Fraud लखनऊ में आयुष्मान कार्ड फर्जीवाड़े में गिरफ्तार चंद्रभान वर्मा के प्रतापगढ़ स्थित घर पर सन्नाटा पसरा है। गिरोह का सरगना चंद्रभान व ...और पढ़ें

    Ayushman Card Fraud आयुष्मान कार्ड घोटाला मामले में लखनऊ में सरगना की गिरफ्तारी के बाद प्रतापगढ़ स्थित उसके घर के सदस्य फरार हैं। 

    जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। Ayushman Card Fraud लूट, ठगी, चोरी करने का गिरोह जब देश में कहीं पकड़े जाते हैं तो उनमें से कोई न कोई सदस्य अक्सर प्रतापगढ़ का निकल ही आता है। अब किठौली जलालपुर पट्टी प्रतापगढ़ का चंद्रभान वर्मा साइबर ठगी में लखनऊ में पकड़ा गया है। इसकी भनक लगने पर यहां उसके घर के लोग ताला बंद कर फरार हो गए हैं।

    सरगना चंद्रभान वर्मा साइबर कैफे संचालित कर रहा था 

    Ayushman Card Fraud  एसटीएफ ने लखनऊ के गोमती नगर स्थित खरगापुर में छापा मारकर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के सात सदस्यों को गुरुवार को गिरफ्तार किया था। यह लोग फर्जी ढंग से आयुष्मान कार्ड बनाकर पैसा कमा रहे थे। जांच में प्रतापगढ़ का चंद्रभान वर्मा इस गिरोह का सरगना निकला। इसके पास डिजिटल उपकरण, जाली दस्तावेज और रुपये मिले। यह एक साल से वहां पर साइबर कैफे चला रहा था।

    दीवाली पर्व पर घर आया था 

    Ayushman Card Fraud  इस मामले की जांच करने एसटीएफ सरगना चंद्रभान वर्मा के घर किठौली जलालपुर, पट्टी भी आ सकती है। इस आंशका को लेकर उसके परिवार ने सदस्य घर छोड़कर फरार हो गए हैं। बताया जाता है कि चंद्रभान करीब तीन माह पूर्व दीवाली पर्व के दौरान घर आया था। जानकारी के अनुसार अभी फिलहाल लखनऊ पुलिस या एसटीएफ ने प्रतापगढ़ पुलिस से संपर्क नहीं किया है।

