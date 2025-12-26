Ayushman Card Fraud : फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाकर पैसा कमाने वाले गिरोह का सरगना प्रतापगढ़ का, लखनऊ में हुई गिरफ्तारी

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। Ayushman Card Fraud लूट, ठगी, चोरी करने का गिरोह जब देश में कहीं पकड़े जाते हैं तो उनमें से कोई न कोई सदस्य अक्सर प्रतापगढ़ का निकल ही आता है। अब किठौली जलालपुर पट्टी प्रतापगढ़ का चंद्रभान वर्मा साइबर ठगी में लखनऊ में पकड़ा गया है। इसकी भनक लगने पर यहां उसके घर के लोग ताला बंद कर फरार हो गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सरगना चंद्रभान वर्मा साइबर कैफे संचालित कर रहा था Ayushman Card Fraud एसटीएफ ने लखनऊ के गोमती नगर स्थित खरगापुर में छापा मारकर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के सात सदस्यों को गुरुवार को गिरफ्तार किया था। यह लोग फर्जी ढंग से आयुष्मान कार्ड बनाकर पैसा कमा रहे थे। जांच में प्रतापगढ़ का चंद्रभान वर्मा इस गिरोह का सरगना निकला। इसके पास डिजिटल उपकरण, जाली दस्तावेज और रुपये मिले। यह एक साल से वहां पर साइबर कैफे चला रहा था।