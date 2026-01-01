जंगल में मंगल: पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पर्यटकों ने वन्यजीवों की गूँज के बीच किया नए साल का आगाज

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। नया वर्ष, नई उमंग, नया उत्साह और नई खुशियों की उम्मीदों के साथ ही लोग नये वर्ष का आगमन करने की तैयारियों में जुट गए। शहर से लेकर देहात तक कई होटलों और रिजार्ट में अपने दोस्तों के साथ मनाया। नए वर्ष की आमद और पुराने वर्ष 2025 की विदाई करने के लिए लोगों ने खूब कार्यक्रमों का आयोजन किया।

इससे अछूता पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी नहीं रहा। पीटीआर दिन भर पर्यटकों की आमद होने से गुलजार रहा और रात में भी वहां की सभी हट बुक रहीं। नये वर्ष को पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जंगल के सन्नाटे और बाघ की दहाड़, सियार, मोर व अन्य वन्यजीवों की आवाज सुनते हुए मनाने के लिए लोगों ने ट्री हट, थारू हट समेत गेस्ट हाउस को पहले से बुक करा लिया।

इसके बाद आसपास के सभी रिजार्ट व होमस्टे भी लोगों की आमद से गुलजार हो गए। पर्यटन सत्र फुल होने के साथ ही बुधवार को करीब 500 से अधिक पर्यटक पहुंचे, जिनमें कई को बिना सफारी किए ही लौटना पड़ा। सर्द हवा और घने कोहरे ने पर्यटकों का जंगल में घूमने का रोमांच और बढ़ा दिया।

कड़ाके की ठंड में भी पर्यटक जंगल सफारी का आनंद लेते रहे। इस बार मुस्तफाबाद गेट के साथ ही बराही गेट से भी अच्छी संख्या में पर्यटक पहुंचे, जिससे वहां की कैंटीन भी फुल रही। इधर, पीलीभीत, पूरनपुर, माधोटांडा, बीसलपुर समेत आसपास क्षेत्र में स्थित होटलों में भी लोगों ने एकत्रित होकर आयोजन किए।