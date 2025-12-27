जमीन के लालच में खूनी खेल: पत्नी ने पैर पकड़े, बेटे ने हाथ... और भाई ने लाठियों से उतार दिया मौत के घाट

संवाद सूत्र, जागरण, बिलसंडा (पीलीभीत)। भूमि हड़पने के लिए छोटे भाई की हत्या करने के आरोपित मझले भाई नक्षत्रपाल और उसकी पत्नी राधा देवी को पुलिस ने शनिवार को जेल भेज दिया। तीसरे हत्यारोपित ज्ञानेंद्र की तलाश करने के लिए दो टीमों को गठित किया गया। आरोपित ने कबूलनामा में बताया कि ननिहाल से उसके नाम साढ़े आठ बीघा जमीन मिल गई थी।

मेरा छोटा भाई हंसराज आए दिन अपना हिस्सा मांगता था। इसी बात को लेकर मेरी कहा सुनी हो गई । 14 दिसंबर को छोटे भाई को बाजार बनी मंडी से घर लाया था। उसे समझा बुझा रहा था। इसी दौरान गुस्सा आ गया और मेरी पत्नी ने हंसराज के पैर पकड़ लिए और बेटे ज्ञानेंद्र ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और मैंने लाठी से उसके ऊपर कई प्रहार किये गये, जिससे उसकी मौत हो गई।

घबराने के बाद मैंने अपने भाई के शव को मेरे लड़के और पत्नी ने अधबने कमरे में गड्ढा खोदकर दफना दिया और फरार हो गया। करेली थाना क्षेत्र के गांव लिलहर निवासी मायादेवी की 20 वर्ष पहले ही मृत्यु हो चुकी इसलिए साढ़े आठ बीघा भूमि का बंटवारा तीनों बेटों पृथ्वी सिंह, नक्षत्रपाल व हंसराज में होना था।

बंटवारा न होने की वजह से भूमि पर कब्जा नक्षत्रपाल का ही था। कुछ वर्षों से पृथ्वी सिंह अपने छोटे भाई हंसराज के साथ भमरूआ गांव में बस गए। मझला भाई नक्षत्रपाल लिलहर में ही रहता है। हंसराज 12 दिसंबर को नक्षत्रपाल के घर पहुंचा। वहां नक्षत्रपाल ने अपने बेटे ज्ञानेंद्र की मदद से हंसराज की हत्या 14 दिसंबर की रात को लाठी से कई प्रहार करके कर दी।