13 दिन तक घर में दफन रहा भाई का शव, पुलिस ने ऐसे किया खौफनाक हत्याकांड का खुलासा

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। मां की मृत्यु होने के बाद उनके नाम की सात बीघा भूमि के बीच भाइयों में इतना विवाद बढ़ गया कि मझले भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। हैवानियत इतनी दिखाई कि भाई का शव भी घर में ही गड्ढा खोदकर दबा दिया।

घटना के 13वें दिन पुलिस ने आरोपित को पकड़ा तो राज खुल गया। पुलिस ने शव को गड्ढे से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपित पुलिस की हिरासत में है। करेली थाना क्षेत्र के गांव लिलहर के निवासी करन सिंह के तीन बेटे पृथ्वीराज सिंह, नक्षत्र पाल ओर सबसे छोटा हंसराज थे। इनमें हंसराज (35 वर्ष) सबसे छोटा है। हंसराज की मां माया देवी की 20 वर्ष पहले ही मृत्यु हो गई थी, उनके नाम पर सात बीघा भूमि थी। बड़ा भाई पृथ्वीराज बीसलपुर थाना क्षेत्र के गांव भमरूआ में रहता है, जिनके साथ हंसराज भी साथ रहता है।