    13 दिन तक घर में दफन रहा भाई का शव, पुलिस ने ऐसे किया खौफनाक हत्याकांड का खुलासा

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 05:05 PM (IST)

    पीलीभीत में संपत्ति विवाद में एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी और शव को घर में ही दफना दिया। मां की मृत्यु के बाद सात बीघा भूमि को लेकर भाइयों में व ...और पढ़ें

    घर के बाहर खड़ी पुल‍िस

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। मां की मृत्यु होने के बाद उनके नाम की सात बीघा भूमि के बीच भाइयों में इतना विवाद बढ़ गया कि मझले भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। हैवानियत इतनी दिखाई कि भाई का शव भी घर में ही गड्ढा खोदकर दबा दिया।

    घटना के 13वें दिन पुलिस ने आरोपित को पकड़ा तो राज खुल गया। पुलिस ने शव को गड्ढे से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपित पुलिस की हिरासत में है।

    करेली थाना क्षेत्र के गांव लिलहर के निवासी करन सिंह के तीन बेटे पृथ्वीराज सिंह, नक्षत्र पाल ओर सबसे छोटा हंसराज थे। इनमें हंसराज (35 वर्ष) सबसे छोटा है।

    हंसराज की मां माया देवी की 20 वर्ष पहले ही मृत्यु हो गई थी, उनके नाम पर सात बीघा भूमि थी। बड़ा भाई पृथ्वीराज बीसलपुर थाना क्षेत्र के गांव भमरूआ में रहता है, जिनके साथ हंसराज भी साथ रहता है।

    नक्षत्र पाल करेली थाना क्षेत्र में लिलहर गांव में रहता है। हंसराज अपने भाई नक्षत्र पाल के पास 12 दिसंबर को आया था, लेकिन वापस नहीं पहुंचा तो बड़े भाई ने पुलिस को सूचना दी। आरोप लगाया कि उसके मझले भाई ने संपत्ति विवाद में छोटे भाई की हत्या कर दी।

    पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया तो उसने कुबूल किया कि उसने 14 दिसंबर की रात को लाठी-डंडों से पीटकर मार डाला। राज न खुले इसके लिए घर में स्थित कमरे में मारकर दबाकर मार दिया।


