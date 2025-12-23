Language
    5 साल तक स‍िख छात्रा का कि‍या शारीरिक शोषण, फ‍िर ब्रेनवाश कर विदेश भागने की तैयारी में था द‍िलनवाज

    By Peeyush Dubey Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 11:57 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के पीलीभीत (माधोटांडा) में पुलिस ने एक मुस्लिम शिक्षक दिलनवाज को सिख छात्रा के साथ दुष्कर्म, अपहरण और जबरन मतांतरण (Religious Conversion) ...और पढ़ें

    Hero Image

    आरोप‍ित श‍िक्षक दि‍लनवाज

    संवाद सूत्र, जागरण, माधोटांडा (पीलीभीत)। शादीशुदा मुस्लिम युवक दिलनवाज का पेश गुरु का था, लेकिन नीयत से वहशी। शादीशुदा दिलनवाज की बड़ी बेटी 11 वर्ष और छोटी बेटी छह वर्ष की है। दो बेटियों का पिता अपनी छात्रा को प्रेमजाल में फंसाता है। इसके बाद उसका ब्रेनवाश करके पांच वर्ष से ज्यादा समय तक शारीरिक संबंध बनाता और फिर मतांतरण कराने के लिए तैयार कर लेता और युवती को घर से ले जाता।

    पूरनपुर क्षेत्र में अपने करीबी के घर में उसको बाहर से बंद करके चला जाता। तीन दिन तक युवती को उसने वहां पर कैद रखा। मतांतरण कराने का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके चंगुल से युवती को छुड़ाकर घरवालों के सुपुर्द कर दिया। आरोपित को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया।

    भौत‍िक व‍िज्ञान का शि‍क्षक था द‍िलनवाज

    सेहरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी युवक दिलनवाज ने एमएससी करने के बाद भौतिक विज्ञान पूरनपुर के एक विद्यालय में भौतिक विज्ञान पढ़ाना शुरू कर दिया। वर्ष 2020 तक उसने क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में छात्र-छात्राओं को पढ़ाता रहा। दिलनवाज ने अपनी एक छात्रा को वर्ष 2020 में प्रेमजाल में फंसा लिया, जो सिख समुदाय की है।

    आरोपित युवक ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। माधोटांडा थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग छात्रा से फोन पर बातचीत करता रहा, जबकि मार्च 2020 के बाद शिक्षक ने दूसरे स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन छात्रा के बालिग होने के बाद तक लगातार संपर्क करता रहा। छात्रा ने बरेली से ब्यूटीशियन का कोर्स किया तो वहां पर भी जाकर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया।

    पासपोर्ट ले गई थी छात्रा

    आरोपित ने धीरे-धीरे छात्रा का ब्रेन वाश करके उसको मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। चार दिन पूर्व जब युवती घर से लापता हुई तो स्वजन ने पुलिस को सूचना दी। छात्रा अपने साथ पासपोर्ट भी लेकर गई थी, जिससे आरोपित उसको विदेश भी भेज सकता था। पुलिस लड़की की तलाश करती रही लेकिन कुछ पता नहीं चल सका।

    जब पुलिस ने युवती का काल डिटेल चेक की तो पता चला कि सबसे ज्यादा आरोपित शिक्षक दिलनवाज से बात हुई। पुलिस ने जब शिक्षक को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो युवती का पता चला। पुलिस पूरनपुर में ब्लाक के पास पहुंची तो आरोपित शिक्षक एक कमरे में युवती को बंद करके छोड़ आया था। तीन दिन तक उसे सिर्फ नमकीन और बिस्कुट खाने के लिए दिए गए।

    इसके बाद पुलिस दोनों को थाना लेकर पहुंची। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो पता चला कि आरोपित शिक्षक कई वर्ष से छात्रा का मतांतरण का प्रयास कर रहा था। माधोटांडा इंस्पेक्टर अशोक पाल ने बताया कि आरोपित के विरुद्ध दुष्कर्म, पाक्सो, जबरन मतांतरण कराने, युवती को बंधक बनाकर रखने और भगाकर ले जाने के मामले में प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है। पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है।

    ऐसे किया ब्रेनवाश कि घर में कुरान पढ़ने लगी था छात्रा

    नाबालिग छात्रा से पांच वर्ष से अधिक समय तक बातचीत करते हुए आरोपित दिलनवाज ने ऐसे ब्रेनवाश किया कि छात्रा अपने घर में रहकर कुरान पढ़ने लगी थी। छात्रा को इस कदर गुमराह कर दिया था कि वह मोबाइल से अपलोड की गई कुरान पढ़ने के साथ ही घर का
    कमरा बंद करके नमाज भी पढ़ने लगी।

    उसके छोटे भाई ने जब यह सब देखा तो उसने अपनी मां को बताया, लेकिन उन्‍होंने इस बात पर किसी ने गौर नहीं किया। इसके बाद छात्रा ने घरवालों को सिख धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। पुलिस ने शिक्षक के मोबाइल में सारी चैटिंग देखी तो पूरे मामले का राजफाश हुआ।

    आरोपित की दो बेटियां, 12 वर्ष पूर्व कर चुका शादी

    आरोपित शिक्षक का लगभग 12 वर्ष पूर्व विवाह भी हो चुका है। वह अपने परिवार के साथ पूरनपुर में ही कमरा किराये पर लेकर रह रहा था। उसकी दो पुत्रियां भी हैं। एक पुत्री की आयु 11 की तो दूसरी बेटी छह वर्ष की है। विवाहित होने के बाद भी आरोपित ने इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया। पुलिस सभी बिंदुओं पर गंभीरता के साथ जांच कर रही है।

    घर से पासपोर्ट लेकर निकली थी युवती

    युवती जब घर से लापता हुई थी तो वह कपड़े और पासपोर्ट साथ ले गई थी। इसके पुलिस यह अंदाजा लगा रही है कि वह युवती को विदेश लेकर भागने की फिराक में था। लेकिन पुलिस की सक्रियता ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। पूरे प्रकरण में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए युवती को बरामद कर लिया। कमरे में बंद युवती किसी हादसे का भी शिकार हो सकती थी। फिलहाल पुलिस ने पिता की तहरीर
    पर शिक्षक को जेल भेज दिया है। पुलिस अब छात्रा से पूछताछ कर अन्य पहलुओं को भी जानने का प्रयास कर रही है।

    अन्य कई लड़कियों के साथ मिली चैटिंग

    आरोपित शिक्षक सिख समुदाय की छात्रा के अलावा अन्य कई हिंदू छात्राओं के संपर्क में था। वह अन्य छात्राओं के साथ भी चैटिंग करता था, जिससे कि उनको मतांतरण के लिए मना सके। अब वह किस गैंग के साथ काम कर रहा था और उसको फंडिंग कहां से हो रही थी। इन तथ्यों पर भी पुलिस जांच कर रही है। आरोपित शिक्षक के मोबाइल से डिटेल निकालकर तथ्यों की विस्तृत जांच शुरू हो गई है।

     

    छात्रा को ले जाने के आरोपित शिक्षक दिलनवाज के विरुद्ध पीड़ितों के शिकायती पत्र के आधार पर प्राथमिकी पंजीकृत कर ली गई। मामले की जांच की जा रही है।

    - अभिषेक यादव, एसपी


