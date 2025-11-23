Language
    सीएम योगी आदित्यनाथ अगले सप्ताह आ सकते हैं नोएडा, कई महत्वपूर्ण योजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 03:29 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवंबर के अंतिम सप्ताह में नोएडा आ सकते हैं। वह मेदांता अस्पताल का उद्घाटन और जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण कर सकते हैं। भंगेल एलिवेटेड रोड समेत कई योजनाओं को हरी झंडी दिखा सकते हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लेना शुरू कर दिया है। 

    सीएम योगी आदित्यनाथ की फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ नवंबर के अंतिम सप्ताह में नोएडा आ सकते हैं। इसमें 27 नवंबर को आने की चर्चा जोरों पर हैं। वह नोएडा में मेदांता अस्पताल और जेवर में एयरपोर्ट का निरीक्षण कर सकते हैं। साथ ही भंगेल एलिवेटेड समेत कई महत्वपूर्ण योजनाओं को हरी झंडी दिखा सकते हैं। कई आगामी योजनाओं की घोषणा भी कर सकते हैं। कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।

    नोएडा सेक्टर 50 में मेदांता द मेडिसिटी अस्पताल है। इसके उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काे आमंत्रित किया गया है। आगमन से पूर्व शुक्रवार की शााम पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह, जिलाधिकारी मेधा रूपम ने अस्पताल परिसर और सेक्टर 113 थाना क्षेत्र में बने हेलीपेड का निरीक्षण किया।

    इसको लेकर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठक करनी भी शुरू कर दी हैं। जहां प्रशासनिक अधिकारी संबंधित विभागीय अधिकारियों से संग तैयारियां कर रहे हैं। वहीं पुलिस अधिकारी स्टाफ की ड्यूटी लगाने से लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने में जुटे हैं।

