CM योगी का वादा, अफसरों की सुस्ती: ग्रेटर गाजियाबाद अब पंचायत चुनाव के बाद, नए प्रधानों को तगड़ा झटका

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव वर्ष 2026 के मार्च-अप्रैल माह में होने संभावित हैं। लेकिन अब तक ग्रेटर गाजियाबाद का प्रस्ताव ही तैयार नहीं हो सका है। प्रस्ताव को तैयार का शासन के पास भेजने में अभी चार से पांच माह का वक्त लग सकता है।

ऐसे में माना जा रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद ही शासन की अनुमति मिलने के बाद ग्रेटर गाजियाबाद का गठन होगा, ऐसे में कई नवनिर्वाचित प्रधानों को झटका लगेगा, उनकी प्रधानी का कार्यकाल शुरू होने के कुछ माह बाद ही खत्म हाे सकता है।

मुख्यमंत्री कर चुके हैं घोषणा नगर निगम का सीमा विस्तार कर ग्रेटर गाजियाबाद का गठन किया जाना है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घोषणा कर चुके हैं, उन्होंने नगर निगम को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ग्रेटर गाजियाबाद में लोनी, खोड़ा, मुरादनगर नगर पालिका के साथ ही रजापुर ब्लाक की कई ग्राम पंचायतों को भी शामिल किया जाएगा।