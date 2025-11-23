गाजियाबाद आएंगे CM योगी आदित्यानाथ, गुफा मंदिर का करेंगे उद्घाटन; तैयारियों में जुटा प्रशासन

संवाद सहयोगी, मुरादनगर (गाजियाबाद)। 27 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादनगर आएंगे। मुख्यमंत्री सैंथली गांव स्थित सौरभ धाम जैन तीर्थ में स्थापित गुफा मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त व डीसीपी ग्रामीण ने शनिवार को पुलिस टीम के साथ जैन मंदिर परिसर का निरीक्षण किया।

बसंतपुर सैतली स्थित तरुण सागरम तीर्थ जैन मंदिर परिसर में 26 से 30 नवंबर तक पांच दिवसीय भगवान जन्म कल्याणक समारोह का आयोजन किया जाएगा। 27 नवंबर को तीर्थ में नवनिर्मित गुफा मंदिर का उद्घाटन होगा। मंदिर का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदिनाथ करेंगे।