गाजियाबाद आएंगे CM योगी आदित्यानाथ, गुफा मंदिर का करेंगे उद्घाटन; तैयारियों में जुटा प्रशासन
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 नवंबर को गाजियाबाद का दौरा करेंगे। वे गुफा मंदिर का उद्घाटन करेंगे, जिसके लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा है। मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद किया जा रहा है। पुलिस विभाग ने भी व्यापक इंतजाम किए हैं।
संवाद सहयोगी, मुरादनगर (गाजियाबाद)। 27 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादनगर आएंगे। मुख्यमंत्री सैंथली गांव स्थित सौरभ धाम जैन तीर्थ में स्थापित गुफा मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त व डीसीपी ग्रामीण ने शनिवार को पुलिस टीम के साथ जैन मंदिर परिसर का निरीक्षण किया।
बसंतपुर सैतली स्थित तरुण सागरम तीर्थ जैन मंदिर परिसर में 26 से 30 नवंबर तक पांच दिवसीय भगवान जन्म कल्याणक समारोह का आयोजन किया जाएगा। 27 नवंबर को तीर्थ में नवनिर्मित गुफा मंदिर का उद्घाटन होगा। मंदिर का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदिनाथ करेंगे।
कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने के लिए अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अलोक प्रियदर्शी ,डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ,एसीपी मसूरी लिपि नगायच मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने कार्यक्रम के बारे में आयोजन मंडल के लोगों से बात की। मंदिर समिति के अध्यक्ष सुनील जैन ने बताया कि परिसर में 100 दिन के अंदर गुफा मंदिर का निर्माण किया गया है। कार्यक्रम में करीब तीन हजार श्रद्वालु शामिल होने का अनुमान है।
