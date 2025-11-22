Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CM योगी ने अवैध घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश, अस्थायी 'डिटेंशन सेंटर' बनाने की कही बात

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 07:46 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अवैध रूप से प्रवेश करने वालों के लिए अस्थायी 'डिटेंशन सेंटर' बनाने की बात कही है, ताकि उन्हें वापस उनके देश भेजा जा सके। सीएम योगी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के भी आदेश दिए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    CM योगी ने अवैध घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश।

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अवैध घुसपैठ पर त्वरित और सख्त कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

    उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करे और नियमानुसार कार्रवाई शुरू करे।

    मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि घुसपैठियों को रखने के लिए प्रत्येक जनपद में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं।

    इसके अलावा, यूपी में एसआईआर के तहत लोगों से वैध दस्तावेज भी मांगे जा रहे हैं। बिना इसके मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़े सकेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें