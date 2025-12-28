यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में आग का गोला बनी कार, बाल-बाल बचे सवार; Video में कैद खौफनाक मंजर

हादसे के बाद तीनों कारों में भयंकर आग लग गई जेपी इंफ्राटेक के निजी सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह क्षतिग्रस्त वाहनों से सभी 11 कार सवारों को बाहर निकाला। मौके पर पहुंचे फाइव टेंडर ने कारों में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया। हादसे में एक कर पूरी तरह से जल गई जबकि दो कारों को जलने से बचा लिया गया। गंभीर रूप से घायल दो व्यक्तियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मनोज शर्मा, जेवर(ग्रेटर नोएडा)। यमुना एक्सप्रेसवे के रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र में शनिवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। चालक की लापरवाही से ओवरटेकिंग लाइन में जा रही कार में अचानक ब्रेक लेने की वजह से पीछे से आ रही दो कारें टकरा गई।

टकराते ही लगी भीषण आग हादसा इतना जबरदस्त था कि कारों के टकराते ही भयानक आग लग गई हादसे की सूचना मिलती ही बीजेपी इंफ्राटेक की क्विक रिस्पांस टीम मौके पर एंबुलेंस क्रेन फायर टेंडर के साथ पहुंची। टीम ने तुरंत ही कार में सवार सभी 11 लोगों को बाहर निकाल जिनमें से दो की हालत गंभीर थी, जिन्हें ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती करने के लिए एंबुलेंस से भेजो।