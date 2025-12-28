Language
    यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में आग का गोला बनी कार, बाल-बाल बचे सवार; Video में कैद खौफनाक मंजर

    By Manoj SharmaEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 09:15 AM (IST)

    यमुना एक्सप्रेसवे पर रबूपुरा क्षेत्र में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। चालक की लापरवाही से ओवरटेकिंग लेन में अचानक ब्रेक लगने से तीन कारें आपस में ट ...और पढ़ें

    यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे के बाद धू-धू कर जलती गाड़ी और आग बुझाते दमकलकर्मी। जागरण

    मनोज शर्मा, जेवर(ग्रेटर नोएडा)। यमुना एक्सप्रेसवे के रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र में शनिवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। चालक की लापरवाही से ओवरटेकिंग लाइन में जा रही कार में अचानक ब्रेक लेने की वजह से पीछे से आ रही दो कारें टकरा गई।

    हादसे के बाद तीनों कारों में भयंकर आग लग गई जेपी इंफ्राटेक के निजी सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह क्षतिग्रस्त वाहनों से सभी 11 कार सवारों को बाहर निकाला। मौके पर पहुंचे फाइव टेंडर ने कारों में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया। हादसे में एक कर पूरी तरह से जल गई जबकि दो कारों को जलने से बचा लिया गया। गंभीर रूप से घायल दो व्यक्तियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा से ग्रेटर नोएडा जाने वाली साइड के 20 किलोमीटर माइलस्टोन के पास ओवरटेकिंग लेंन में चल रही कार के चालक ने अचानक ब्रेक लिए। जिसकी वजह से पीछे चल रही दो कारें आगे वाली कर में जाकर टकरा गई।

    टकराते ही लगी भीषण आग 

    हादसा इतना जबरदस्त था कि कारों के टकराते ही भयानक आग लग गई हादसे की सूचना मिलती ही बीजेपी इंफ्राटेक की क्विक रिस्पांस टीम मौके पर एंबुलेंस क्रेन फायर टेंडर के साथ पहुंची। टीम ने तुरंत ही कार में सवार सभी 11 लोगों को बाहर निकाल जिनमें से दो की हालत गंभीर थी, जिन्हें ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती करने के लिए एंबुलेंस से भेजो।

    मौके पर पहुंची पुलिस और एक्सप्रेसवे के निजी सुरक्षाकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद कारों में लगी आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि समय रहते क्विक रिस्पांस टीम ने कार सवारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया नहीं तो बड़ा हादसा होने में कोई कसर बाकी नहीं बची थी।