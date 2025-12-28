यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में आग का गोला बनी कार, बाल-बाल बचे सवार; Video में कैद खौफनाक मंजर
मनोज शर्मा, जेवर(ग्रेटर नोएडा)। यमुना एक्सप्रेसवे के रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र में शनिवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। चालक की लापरवाही से ओवरटेकिंग लाइन में जा रही कार में अचानक ब्रेक लेने की वजह से पीछे से आ रही दो कारें टकरा गई।
हादसे के बाद तीनों कारों में भयंकर आग लग गई जेपी इंफ्राटेक के निजी सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह क्षतिग्रस्त वाहनों से सभी 11 कार सवारों को बाहर निकाला। मौके पर पहुंचे फाइव टेंडर ने कारों में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया। हादसे में एक कर पूरी तरह से जल गई जबकि दो कारों को जलने से बचा लिया गया। गंभीर रूप से घायल दो व्यक्तियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
December 28, 2025
यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा से ग्रेटर नोएडा जाने वाली साइड के 20 किलोमीटर माइलस्टोन के पास ओवरटेकिंग लेंन में चल रही कार के चालक ने अचानक ब्रेक लिए। जिसकी वजह से पीछे चल रही दो कारें आगे वाली कर में जाकर टकरा गई।
टकराते ही लगी भीषण आग
हादसा इतना जबरदस्त था कि कारों के टकराते ही भयानक आग लग गई हादसे की सूचना मिलती ही बीजेपी इंफ्राटेक की क्विक रिस्पांस टीम मौके पर एंबुलेंस क्रेन फायर टेंडर के साथ पहुंची। टीम ने तुरंत ही कार में सवार सभी 11 लोगों को बाहर निकाल जिनमें से दो की हालत गंभीर थी, जिन्हें ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती करने के लिए एंबुलेंस से भेजो।
मौके पर पहुंची पुलिस और एक्सप्रेसवे के निजी सुरक्षाकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद कारों में लगी आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि समय रहते क्विक रिस्पांस टीम ने कार सवारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया नहीं तो बड़ा हादसा होने में कोई कसर बाकी नहीं बची थी।
