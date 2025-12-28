नोएडा में अपार आईडी अभियान में निजी स्कूल फिसड्डी, 2 लाख से अधिक छात्र छूटे

चेतना राठौर, नोएडा। सरकार का अपार आइडी अभियान निजी विद्यालय पार लगने नहीं दे रहे हैं। वन नेशन, वन स्टूडेंट आइडी परिकल्पना पर आधारित है। जनपद में संचालित निजी विद्यालय अपार आइडी बनाने में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। शिक्षा विभाग ने प्राइवेट विद्यालयों की जिम्मेदारी शासकीय संकुल शिक्षकों और अधिकारों को सौंप दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विभाग ने शिक्षक या अधिकारी पर 20 से 27 विद्यालय में आइडी का काम पूरा कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। निजी स्कूल 50 प्रतिशत ही आइडी बनाने का कार्य कर सकें हैं। जबकि शासकीय विद्यालयों ने 80 से 85 प्रतिशत बच्चों के आइडी बना दिए हैं।

स्कूलों की लापरवाही से विद्यार्थी आटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (अपार) आइडी से वंचित हैं। स्कूलों को कई बार फोन लगाने ,नोटिस देने का भी असर नहीं हो रहा है। कई निजी स्कूल के प्रधानाचार्य और डायरेक्टर फोन तक नहीं उठा रहे हैं। इससे आइडी का सौ प्रतिशत कार्य में रोढ़ा बन रहे हैं।

वाट्सएप ग्रुप पर दे रहे सलाह संकुल शिक्षकों को निजी स्कूलों का आइडी बनाने के कार्य का स्तर जानने के लिए, फालोअप की जिम्मेदारी और परेशानी आने पर समाधान करने की जिम्मेदारी है। निजी स्कूल आने वाली परेशानी का समाधान शिक्षा विभाग की ओर से तैयार व्हाटसएप ग्रुप पर ले सकते हैं। बता दें कि शिक्षकों को आइडी बनाने का प्रशिक्षण साल में तीन से चार बार दी गई थी।

आधार दे रहे परेशानी निजी विद्यालय के सामने आधार अपडेट न होना,नाम,पता,उम्र की गड़बड़,माता-पिता का आधार न होना जैसी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। इस वजह से निजी स्कूल आइडी बनाने में पीछे हैं। विद्यालय की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे छात्र।

आधार के विद्यालय में प्रवेश बच्चों का विद्यालय में आधार के बिना प्रवेश लेना परेशानी का कारण बन गया है। विद्यालय में प्रवेश के लिए आधार जरूरी नहीं है। ऐसे बच्चों का विद्यालय में प्रवेश लेने से अब अपार आइडी बनाना चुनौती बन गया है।