नोएडा में पड़ रही शिमला जैसी सर्द, प्रदूषण के मामले में देश में सबसे अधिक प्रदूषित शहर बना

जागरण संवाददाता, नोएडा। ठंड कंपा रही है। तापमान गिर रहा है। हालत यह है कि नोएडा में शिमला जैसी सर्द रातें हैं। इस सबके बीच नोएडा का प्रदूषण गंभीर श्रेणी में दर्ज हो रहा है। रविवार को नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 409 अंक दर्ज होने से देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा।

वहीं, नोएडा का अधिकतम तापमान 23.5 और न्यूनतम 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। नोएडा का न्यूनतम तापमान शिमला शहर के बराबर दर्ज हुआ। मौसम विभाग के आंकडों के अनुसार नोएडा का रविवार को अधिकतम तापमान 2.6 और न्यूनतम सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ।

शनिवार को नोएडा ने ठंड के मामले में हिल स्टेशन शिमला को पीछे छोड़ दिया। यहां न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो शिमला के 7.5 डिग्री के करीब रहा। धूप से दिन का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। वहीं, रात के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज हो रही है।

नोएडा के दिन और रात का तापमान करीब 15.5 डिग्री सेल्सियस के अंतर के साथ दर्ज हो रहा है। गंभीर श्रेणी में दर्ज शहर की हवा लोगों को सांस फुला रही है।वहीं, ग्रेटर नोएडा का एक्यूआइ 395 अंक गंभीर श्रेणी की दहलीज पर दर्ज हुआ। बीते 24 घंटों में नोएडा के एक्यूआइ में 33 और ग्रेटर नोएडा में मात्र एक अंक की बढोतरी दर्ज हुई।

हीटर के साथ चल रहे एयरप्यूरीफायर शहर में ठंड और प्रदूषण का स्तर अधिक है। रात के समय लोग घरों में गर्मी और कमरे का तापमान सामान्य रखने के लिए हीटर का उपयोग कर रहे हैं। वहीं, घर की हवा शुद्ध और आरामदायक बनी रहे उसके लिए 24 घंटे एयरप्यूरीफायर का उपयोग हो रहा है। सर्दी में बढ़ रहे प्रदूषण से लोग मार्निग वाक से परहेज कर घरों से बाहर मास्क लगाकर निकल रहे हैं।