UP Scholarship 2025-26: कक्षा 9 से 12 तक की स्कॉलरशिप में 6 दिसंबर तक होंगे आवेदन, फरवरी में खाते में आएगी धनराशि

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। UP Scholarship 2025-26: पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति की संसोशधित समय सारणी समाज-कल्याण विभाग ने सोमवार को जारी कर दी है। अब छह दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा और नौ फरवरी तक भुगतान होगा। सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं की संशोधित समय-सारणी जारी की। जिला समाज कल्याण अधिकारी गौतम बुद्ध नगर सतीश कुमार ने बताया कि जनपद के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा मास्टर डेटा लाक करने की प्रक्रिया 25 नवंबर से एक दिसंबर तक चलेगी।

इसके बाद आठ दिसंबर तक जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कक्षा नौ से 12 तक के छात्रों के ऑनलाइन आवेदन 25 नवंबर से छह दिसंबर तक मांगे जाएंगे। आवेदन का अंतिम प्रिंट छात्र सात दिसंबर तक निकाल सकेंगे। छात्रों को अपने आवेदन की हार्डकॉपी, आवश्यक दस्तावेजों के साथ, नौ दिसंबर तक विद्यालय में जमा करनी होगी।