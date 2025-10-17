संवाद सूत्र, गोंडा। जिले के 13 हजार 735 छात्रों के बैंक खाते में चार करोड़ 88 लाख 47 हजार रुपये भेजी गई है। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटन दबाबर धनराशि ट्रांसफर की। वित्तीय वर्ष 2025–26 में पूर्वदशम (कक्षा 9–10) व दशमोत्तर (कक्षा 11–12) की छात्रवृत्ति जिले के पात्र छात्रों को ऑनलाइन उनके आधार सीडेड बैंक खातों में अंतरित की गईं।

जिले के सभी इंटर कालेजों में मुख्यमंत्री के संबोधन का प्रसारण कराया गया। जिला समाज कल्याण अधिकारी एसपी सिंह ने राजकीय इंटर कालेज, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गौरव स्वर्णकार ने गांधी विद्यालय इंटर कालेज बड़गांव, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रमेश चंद्र ने कस्तूरबा बालिका इंटर कालेज रेलवे कालोनी में छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम आयोजित कराते हुए छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृत पत्र वितरित किया गया।

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि जिले में पूर्वदशम (कक्षा 9–10) वर्ग के सामान्य वर्ग के 2707 छात्रों को 81.21 लाख, अनुसूचित वर्ग के 1769 छात्रों को 24.76 लाख, अन्य पिछड़ा वर्ग के 3084 छात्रों को 64.14 लाख व अल्पसंख्यक वर्ग के 589 छात्रों को 7.14 लाख की छात्रवृत्ति उनके खातों में भेजी गई।