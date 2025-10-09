UP Scholarship: यूपी के छात्र-छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप को लेकर जरूरी अपडेट, ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट आउट

जागरण संवाददाता, रामपुर। वित्तीय वर्ष 2024-25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति कक्षा 11-12 को छोड़कर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित समस्त वर्गों के छात्र-छात्राओं के लिए आनलाइन आवेदन को समय-सारणी जारी कर दी गई है। पोर्टल खोले जाने का आदेश शासन द्वारा जारी किया है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी सूूरज कुमारी ने बताया कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कक्षा 11-12 को छोड़कर पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं को पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क,संस्थान के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करने के लिए 10 से 14 अक्टूबर तक की समय सीमा निर्धारित की गई है।

उन्होंने बताया कि संस्थान द्वारा फीस आदि के सत्यापन को 18 अक्टूबर तक का समय निर्धारित है। जिला समाज कल्याण अधिकारी के स्तर से फीस आदि के सत्यापन का कार्य 26 अक्टूबर तक किया जाना है। छात्र-छात्राओं के स्तर से पोर्टल पर आवेदन किए जाने को 27 से 31 अक्टूबर तक तथा फाइनल प्रिंट निकालकर कर संस्था में जमा करने की अंतिम तिथि एक नवंबर, 2025 तक समय-सीमा निर्धारित की गई है।