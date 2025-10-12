UP Scholarship: छात्रवृत्ति लेने का आखिरी मौका, इस दिन तक कर दें आवेदन, नहीं तो चूक जाएंगे
महराजगंज जिले में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन की तिथि घोषित कर दी गई है। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के अनुसार, ऑनलाइन पोर्टल 31 अक्टूबर तक खुला है। छात्रों को 1 नवंबर तक प्रिंट निकालकर 5 नवंबर तक दस्तावेज जमा करने हैं। महाविद्यालयों को भी समय सीमा के भीतर डाटा लॉक और सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं।
जागरण संवाददाता, महराजगंज। जिले के विभिन्न इंटर कालेज एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत सभी वर्गों के छात्रों के लिए आवेदन की तिथि जारी कर दी गई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याध अधिकारी द्वारा जारी सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति का आनलाइन आवेदन पोर्टल 31 अक्टूबर तक के लिए खुल गया है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि छात्र-छात्राएं 27 से 31 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से आनलाइन आवेदन करें और एक नवंबर तक उसका फाइनल प्रिंट निकाल लें। इसके बाद सभी छात्र अपने आवेदन की हार्डकापी व आवश्यक दस्तावेज पांच नवंबर तक अपने संबंधित महाविद्यालय में जमा करेंगे।
इसी के साथ महाविद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं, कि वह 10 से 14 अक्टूबर तक मास्टर डाटा लाक करें तथा 15 अक्टूबर तक सभी छात्रों का प्रवेश विवरण अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में जमा कराएं, अन्यथा छात्रों का आवेदन पोर्टल पर मान्य नहीं माना जाएगा।
कालेजों को चार नवंबर तक फारवर्ड किए गए छात्रों की सूची व अभिलेख विश्वविद्यालय में जमा कर, छह नवंबर तक सभी छात्रवृत्ति आवेदन फार्मों का स्वयं सत्यापन पूरा करना होगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कन्हैया यादव ने बताया कि इसके लिए सभी महाविद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं, कि निर्धारित समय में समस्त कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए।
