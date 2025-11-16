नोएडा में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन: 10000 से अधिक चालान, 36 वाहन जब्त

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। यातायात माह में गौतमबुद्ध नगर पुलिस के जागरूक करने पर भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। तीन सवारी और नंबर प्लेट पर जातिसूचक लगाकर फर्राटा भरने वाले लोगों को पुलिस ने शनिवार को आड़े हाथों लिया। ऐसे लापरवाह लोगों के 36 वाहनों को सीज किया। दस हजार से ज्यादा वाहनों के चालान किए। उधर, पुलिस ने लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया।

यातायात माह में पुलिस लोगों को नियमों का पाठ भी पढ़ा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी के साथ-साथ चालान करने व वाहन सीज करने की सख्त कार्रवाई भी कर रही है। डीसीपी यातायात प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि टीम ने अभियान चलाकर शनिवार को मैनुअल तरीके से 4,838 चालान, जबकि आइएसटीएमएस कैमरों से 5,567 वाहनों के चालान किए।