    नोएडा में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन: 10000 से अधिक चालान, 36 वाहन जब्त

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 08:33 AM (IST)

    नोएडा में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। यातायात माह में जागरूकता के बावजूद लापरवाही बरतने वालों पर 36 वाहनों को सीज किया गया और 10,000 से ज्यादा चालान काटे गए। पुलिस ने मैनुअल और कैमरों से चालान किए, साथ ही लोगों को यातायात नियमों और सीपीआर के बारे में जागरूक किया।

    नोएडा सेक्टर 62 में नियमों कस उल्लघंन करते पकड़े वाहन चालक पर कार्रवाई करते यातायात निरीक्षक। सौ. पुलिस

    जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। यातायात माह में गौतमबुद्ध नगर पुलिस के जागरूक करने पर भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। तीन सवारी और नंबर प्लेट पर जातिसूचक लगाकर फर्राटा भरने वाले लोगों को पुलिस ने शनिवार को आड़े हाथों लिया। ऐसे लापरवाह लोगों के 36 वाहनों को सीज किया। दस हजार से ज्यादा वाहनों के चालान किए। उधर, पुलिस ने लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया।

    यातायात माह में पुलिस लोगों को नियमों का पाठ भी पढ़ा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी के साथ-साथ चालान करने व वाहन सीज करने की सख्त कार्रवाई भी कर रही है। डीसीपी यातायात प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि टीम ने अभियान चलाकर शनिवार को मैनुअल तरीके से 4,838 चालान, जबकि आइएसटीएमएस कैमरों से 5,567 वाहनों के चालान किए।

    यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले 36 वाहनों के खिलाफ सीज की कार्रवाई की। इनमें बिना हेलमेट वाले 4,893, तीन सवारी बैठाकर चलने वाले 356, ड्रिंक ड्राइव के 15 व एनजीटी का उल्लंघन करने वाले 490 शामिल रहे।

    उधर, यातायात निरीक्षक प्रवीन कुमार ने बताया कि सेक्टर 76 मेट्रो स्टेशन, मोरना बस डिपो, निठारी मार्ग, सेक्टर 29 मार्ग पर प्रचार प्रसार वाहन को खड़ा किया गया। इस पर लगी एलइडी के माध्यम से लोगों को यातायात नियम, संकेत, गोल्डन आवर्स, राहवीर योजना के बारे में जानकारी दी गई। सेक्टर 108 स्थित पुलिस आयुक्त सभागार में टीम ने लोगाें को सीपीआर के बारे में जागरूक किया और प्रशिक्षण भी दिया।

