नोएडा के सेक्टर-62 में बनाया जाएगा Skywalk, जल्द शुरू होगा सर्वे; गाजियाबाद आने-जाने वालों को होगी आसानी

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-62 स्थित माॅडल टाउन गोलचक्कर पर स्काइवाॅक बनाने के लिए प्राधिकरण ने एजेंसी का चयन कर लिया है। 27 करोड़ रुपये में गोलाकार स्काइवाॅक बनाने की परियोजना की जिम्मेदारी एसटी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दी गई है। सर्वे का कार्य यहां जल्द हो गया है। 12 माह में इस परियोजना का निर्माण कार्य पूरा होने का अनुमान है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें एनएच-9 (नेशनल हाइवे) पार कर माॅडल टाउन से गाजियाबाद और वहां से इधर की ओर लोग आते हैं। ऐसे में हादसे होने की संभावना के साथ जाम का लगता है। सुबह और शाम के वक्त यहां पर सबसे अधिक परेशानी होती है। स्काइवाक बनने के बाद यहां पर लोग नेशनल हाइवे के ऊपर से पार कर दूसरी ओर जा सकेंगे। इससे सभी को सुविधा मिलेगी।