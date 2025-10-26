Language
    नोएडा के सेक्टर-62 में बनाया जाएगा Skywalk, जल्द शुरू होगा सर्वे; गाजियाबाद आने-जाने वालों को होगी आसानी

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 08:29 PM (IST)

    नोएडा सेक्टर-62 स्थित मॉडल टाउन गोलचक्कर पर 27 करोड़ रुपये से स्काइवॉक बनेगा। प्राधिकरण ने एसटी कंस्ट्रक्शन कंपनी को चुना है, जो जल्द सर्वे शुरू करेगी। एनएच-9 पार करने वालों को गाजियाबाद आने-जाने में सुविधा होगी, दुर्घटनाएं कम होंगी और जाम से मुक्ति मिलेगी। स्काइवाॅक गोलाकार होगा, जिसमें एस्केलेटर और लिफ्ट भी होंगे।

    Hero Image

    सेक्टर-62 स्थित माडल टाउन पर 27 करोड़ रुपये से बनेगा गोलाकार स्काइवाॅक।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-62 स्थित माॅडल टाउन गोलचक्कर पर स्काइवाॅक बनाने के लिए प्राधिकरण ने एजेंसी का चयन कर लिया है। 27 करोड़ रुपये में गोलाकार स्काइवाॅक बनाने की परियोजना की जिम्मेदारी एसटी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दी गई है। सर्वे का कार्य यहां जल्द हो गया है। 12 माह में इस परियोजना का निर्माण कार्य पूरा होने का अनुमान है।

    बता दें एनएच-9 (नेशनल हाइवे) पार कर माॅडल टाउन से गाजियाबाद और वहां से इधर की ओर लोग आते हैं। ऐसे में हादसे होने की संभावना के साथ जाम का लगता है। सुबह और शाम के वक्त यहां पर सबसे अधिक परेशानी होती है। स्काइवाक बनने के बाद यहां पर लोग नेशनल हाइवे के ऊपर से पार कर दूसरी ओर जा सकेंगे। इससे सभी को सुविधा मिलेगी।

    गोलचक्कर की तरह ही यह स्काइवाक गोलाकार होगा। गोलकार स्काइकाक में राहगीरों को ऊपर चढ़ने में कोई परेशानी न हो इसके लिए नोएडा की तरफ दो ओर पर एस्केलेटर (स्वचलित सीढ़ियां) वहीं नेशनल हाईवे की तरफ के ओर पर दो लिफ्ट लगाई जाएंगी।

    प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार निर्माण के लिए चिह्नांकन का कार्य शुरू कर दिया गया है। अतिक्रमण और स्काइवाक के पिलर बनाने के बारे में प्राधिकरण की टीम मौके पर जाकर निर्माण कंपनी के साथ देखेगी।

