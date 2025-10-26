15 नवंबर तक पूरा करना होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण, CM योगी ने तय कर दी डेडलाइन

जागरण संवाददाता ग्रेटर नोएडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण पूरा करने के लिए 15 नवंबर तक का समय दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से समय मिलने पर नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर में एयरपोर्ट का लोकार्पण हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे।

निरीक्षण के दौरान घरेलू (डोमेस्टिक) टर्मिनल, एयरपोर्ट उद्घाटन समारोह स्थल, सुरक्षा प्रबंधन, यातायात व्यवस्था तथा अन्य निर्माण कार्यों की प्रगति का गहनता से जायजा लिया। एयरपोर्ट बोर्ड रूम में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नायल,कंसेशनायर यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की।

बैठक में अधिकारियों ने एयरपोर्ट परियोजना के अब तक हुए निर्माण कार्यों और आगे की कार्ययोजना एवं उद्घाटन समारोह की तैयारियों पर पावर प्रजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रदेश के विकास का प्रतीक बनने जा रहा है। एयरपोर्ट के सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे होने चाहिए। 15 नवंबर तक बचे हुए सभी निर्माण कार्य उच्च मानकों के अनुरूप पूरा करने और उद्घाटन समारोह की तैयारियों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए।

सूत्रों की माने तो नवंबर के अंतिम सप्ताह या फिर दिसंबर में प्रधानमंत्री से समय मिलते ही एयरपोर्ट का उद्घाटन कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण, स्वच्छता के साथ यात्री सुविधा एवं यातायात और सुरक्षा प्रबंधन पर जोर दिया। उन्होंने एयरपोर्ट से जुड़ी कनेक्टिविटी परियोजनाएं सड़क और मेट्रो लिंक समय पर पूरे करने पर भी जोर देते हुए एयरपोर्ट के सभी कार्यों की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करने को भी कहा।

यमुना प्राधिकरण व नियाल के सीईओ राकेश कुमार सिंह ने एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। बैठक के दौरान उन्होंने समुचित जानकारी देने के लिए प्रस्तुतीकरण दिया। इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री बृजेश सिंह, अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार, पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह, यमुना प्राधिकरण व नियाल के सीईओ राकेश कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।

नोएडा एयरपोर्ट से प्रतिदिन हो सकेंगी 150 उड़ानें संचालित प्रथम चरण में 3300 एकड़ क्षेत्रफल में एयरपोर्ट विकसित किया गया है, जबकि कुल 6700 एकड़ भूमि का अब तक अधिग्रहण किया जा चुका है। शेष 5100 एकड़ भूमि अगले तीन माह में अधिग्रहण कर ली जाएगी। 5000 करोड़ जमीन की खरीद पर खर्च किए गए है जबकि एयरपोर्ट निर्माण की लागत 7000 करोड़ है।

उद्घाटन के समय एयरपोर्ट एक रनवे के साथ क्रियाशील होगा और इसकी वार्षिक यात्री क्षमता 1.2 करोड़ होगी। एयरपोर्ट से औसतन प्रतिदिन 150 उड़ानें संचालित होंगी। भविष्य में यात्रियों की संख्या एक करोड़ से अधिक होने पर दूसरे रनवे का निर्माण शुरू किया जाएगा। 11750 एकड़ में तैयार होने वाले एयरपोर्ट पर कुल 5 रनवे होंगे और प्रतिवर्ष 30 करोड़ यात्रियों को सेवा देने में सक्षम होगा।

एयरपोर्ट सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के निर्देश यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ क्रिस्टोफ श्नेलमैन द्वारा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, विस्फोटक निरोधक दस्ता, सीवेज शोधन संयंत्र, नियंत्रण इकाई, उप स्टेशन तथा आधारभूत संरचना रेडलाइन से संबंधित कार्यों की ताजा जानकारी दी। सीओओ किरण जैन ने एनआईए लाइसेंस जारी होने, यात्री सुरक्षा, रनवे, वायुसंचालन परीक्षण और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सुरक्षा व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी।

एयरपोर्ट पर होगी पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती बनेंगे दो नए पुलिस थाने मुख्यमंत्री ने हवाई अड्डे परिसर में दो नए पुलिस थाने स्थापित करने एवं उनमें पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करने के निर्देश दिए। उन्होंने हवाई अड्डे से सड़क संपर्क, माल परिवहन संपर्क, अग्निशमन केंद्र, जल शोधन संयंत्र, जलभराव निस्तारण एवं वाहन पार्किंग की व्यवस्थाओं की भी विस्तार से समीक्षा की। नायल के सीईओ राकेश कुमार सिंह और नोडल अफसर शैलेंद्र भाटिया ने प्रगति और कनेक्टिविटी को लेकर जानकारी दी।