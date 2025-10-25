Language
    CM योगी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और PM मोदी से की मुलाकात, सामने आई तस्वीर

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 08:37 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन से भी उनके आवास पर जाकर भेंट की। यह दौरा कई महत्वपूर्ण मुलाकातों से भरा रहा। 

    prefferd source google
    Hero Image

    CM योगी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और PM मोदी से की मुलाकात। फोटो-ANI

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।

    अपने दिल्ली दौरे के दौरान सीएम योगी ने उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की।

     

