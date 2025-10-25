CM योगी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और PM मोदी से की मुलाकात, सामने आई तस्वीर
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन से भी उनके आवास पर जाकर भेंट की। यह दौरा कई महत्वपूर्ण मुलाकातों से भरा रहा।
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।
अपने दिल्ली दौरे के दौरान सीएम योगी ने उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन के आवास पर उनसे मुलाकात की।— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 25, 2025
(फोटो सोर्स: उत्तर प्रदेश सूचना विभाग) pic.twitter.com/FQh9gfS7uj
इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।