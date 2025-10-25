CM योगी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और PM मोदी से की मुलाकात, सामने आई तस्वीर

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।

अपने दिल्ली दौरे के दौरान सीएम योगी ने उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की।

इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।