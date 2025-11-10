दिल्ली से नोएडा आने वाले ध्यान दें, DND पर मरम्मत कार्य के चलते लगेगा जाम; ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
दिल्ली से नोएडा आने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। डीएनडी फ्लाईओवर पर मरम्मत कार्य चलने के कारण यातायात बाधित रहेगा। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट फ्लाइवे (डीएनडी) की टूटी सड़क की मरम्मत कराने काम सोमवार सुबह शुरू हो गया। पहले दिल्ली से नोएडा को आने वाली सड़क की मरम्मत कराई जा रही है। इसके बाद नोएडा से दिल्ली जाने वाले कॉरिडोर की मरम्मत होगी।
उधर, यातायात पुलिस ने सुबह और शाम के व्यस्त समय में काम नहीं करने की सलाह दी है। करीब एक माह तक जारी रहने वाले मरम्मत कार्य के दौरान वाहनों का दबाव या जाम की स्थिति यहां पर रह सकती है। डीएनडी से प्रतिदिन करीब 5 लाख वाहन गुजरते हैं।
सामान्य स्थिति में भी नोएडा की तरफ वाहनों के दबाव से शाम के समय जाम की स्थिति रहती है। डीसीपी यातायात प्रवीण कुमार रंजन ने बताया कि रात में 11बजे से सुबह छह बजे और दिन में 12 से चार बजे तक काम करने की अनुमति दी गई है। रात में दो व दोपहर में एक लेन बंद कर काम करें। लोगों को दिक्कत नहीं हो।
बता दें कि सड़क की मरम्मत का काम नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड की ओर से कराया जा रहा है। सड़क को पूरी तरह नए रूप में बनाया जाएगा। अभी जगह-जगह से सड़क टूटी होने से वाहन चालकों को दिक्कत हो रही है।
