Noida Traffic Advisory: नोएडा में आज रूट देखकर घर से निकलें, किसानों के धरने को लेकर लागू है डायवर्जन प्लान

जागरण संवाददाता, नोएडा। घर से बाहर निकलने से पहले आज ट्रैफिक रूट जरूर देख लें नहीं तो जाम का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल, किसानों के सेक्टर छह स्थित नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पर बुधवार को प्रस्तावित धरने को लेकर यातायात पुलिस ने डायवर्जन प्लान लागू कर दिया है।