    Noida Traffic Advisory: नोएडा में आज रूट देखकर घर से निकलें, किसानों के धरने को लेकर लागू है डायवर्जन प्लान

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 10:29 AM (IST)

    नोएडा में किसानों के धरने के कारण यातायात पुलिस ने डायवर्जन प्लान लागू किया है। सेक्टर 15, झुंडपुरा, और हरौला चौक के मार्गों में परिवर्तन किया गया है। एक्सप्रेसवे से दिल्ली जाने वाले यातायात को डीएनडी और चिल्ला रेड लाइट पर अवरोध होने पर वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा। 

    ट्रैफिक डायवर्जन की सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, नोएडा। घर से बाहर निकलने से पहले आज ट्रैफिक रूट जरूर देख लें नहीं तो जाम का सामना करना पड़ सकता है। दरअसलकिसानों के सेक्टर छह स्थित नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पर बुधवार को प्रस्तावित धरने को लेकर यातायात पुलिस ने डायवर्जन प्लान लागू कर दिया है।

    डीसीपी यातायात डॉ. प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि लोगों से डायवर्जन प्लान का पालन करते हुए वैकल्पिक मार्गाें से ही आवागमन करने पर जोर दिया है। इस दौरान आपातकालीन वाहनों जैसे चिकित्सीय व फायर सर्विस को निकाला जाएगा।

    ऐसा रहेगा डायवर्जन प्लान 

    • सेक्टर 15 गोलचक्कर चौक से संदीप पेपर मिल चौक होकर झुंडपुरा चौक की ओर जाने वाला यातायात गोलचक्कर से रजनीगंधा चौक होकर आगे भेजा जाएगा।
    • झुंडपुरा चौक से संदीप पेपर मिल चौक होकर सेक्टर 15 गोलचक्कर की ओर जाने वाला यातायात झुंडपुरा चौक से सेक्टर 8, 10,11 व 12 चौक होकर निकाला जाएगा।
    • संदीप पेपर मिल चौक से हरौला चौक होकर जाने वाला यातायात रोहन मोटर्स तिराहा, सेक्टर एक आइजीएल चौक से गोलचक्कर चौक व अशोक नगर होकर आगे भेजा जाएगा।
    • हरौला चौक से संदीप पेपर मिल चौक की जाने वाला यातायात हरौला चौक से सेक्टर 16 मार्किट कट होकर निकाला जाएगा।
    • गोलचक्कर चौक से रजनीगंधा चौक होकर सेक्टर 18, 27, 37 आदि की ओर जाने वाला यातायात यथावत आगे जा सकेगा।
    • नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से अथवा एमपी 01 मार्ग से डीएनडी होकर दिल्ली की ओर जाने वाला यातायात डीएनडी पर यातायात अवरोध उत्पन्न होने की स्थिति में चिल्ला रेड लाइट से निकाला जाएगा।
    • नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से चिल्ला रेड लाइट होकर दिल्ली की ओर जाने वाला यातायात चिल्ला रेड लाइट पर यातायात अवरोध उत्पन्न होने की स्थिति में डीएनडी से आगे भेजा जाएगा।
    • नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से आकर महामाया फ्लाइओवर से डीएनडी, चिल्ला होकर दिल्ली जाने वाला यातायात चिल्ला, डीएनडी पर यातायात अवरोध उत्पन्न होने की स्थिति में महामाया फ्लाई से कालिंदी कुंज होकर निकाला जाएगा।
    • नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से आकर महामाया फ्लाई ओवर से डीएनडी, चिल्ला होकर दिल्ली जाने वाला यातायात चिल्ला, डीएनडी पर यातायात अवरोध उत्पन्न होने की स्थिति में चरखा गोलचक्कर से सेक्टर 94 अंडरपास होकर महामाया फ्लाई ओवर से सेक्टर 37, 18, 16, 15 से अशोक नगर होकर आगे भेजा जाएगा।
    • नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से आकर डीएनडी, चिल्ला होकर दिल्ली जाने वाला यातायात चिल्ला, डीएनडी पर यातायात अवरोध उत्पन्न होने की स्थिति में सेक्टर 95 दलित प्रेरणा स्थल गेट नंबर दो (बर्ड फिडिंग प्वाईंट) के निकट फिल्मसिटी फ्लाईओवर से सेक्टर 18 चढने वाले लूप से सेक्टर 18, 16, 15 से अशोक नगर अथवा एलिवेटेड रोड होकर सेक्टर 60, 62, एनएच 24 होकर आगे भेजा जाएगा।