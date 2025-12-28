Language
    नोएडा के डंपिंग यार्ड में कूड़े के ढेर से मिला युवती का शव, पॉलीथीन में हाथ-पैर बंधी लाश मिलने से इलाके में सनसनी

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 02:22 PM (IST)

    नोएडा के सेक्टर 142 स्थित डंपिंग यार्ड में कूड़े के ढेर से एक युवती का शव मिला है। शव काली पॉलीथिन में पैक था, जिसके हाथ-पैर बंधे थे और चेहरे पर जलने ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 142 थाना क्षेत्र के डम्पिंग यार्ड में कूड़े के ढेर के बीच रविवार सुबह काली पालीथिन में युवती का शव मिला। युवती के हाथ पैर बंधे थे और चेहरे पर जलने के निशान थे। जानकारी होने पर पुलिस ने फील्ड यूनिट टीम बुलाकर जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी है।

    बता दें कि नवंबर में नोएडा सेक्टर 108 में महिला के हाथ पैर कटा शव मिला था। नोएडा सेक्टर 142 में डंपिंग यार्ड है स्टाफ को काम करते समय पॉलिथीन काली पॉलीथिन में पैक एक युवती का शव मिला। तत्काल 142 थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो काली सलवार पहने युवती के हाथ पैर बंधे थे।

    चेहरे पर जलने के निशान थे। एडीसीपी सेंट्रल नोएडा संतोष शुक्ला ने बताया कि युवती की उम्र करीब 22 से 25 साल के बीच है। शव की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। शव को डंपिंग यार्ड तक कैसे पहुंचा, इसकी जांच की जा रही है।

