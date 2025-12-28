नोएडा के डंपिंग यार्ड में कूड़े के ढेर से मिला युवती का शव, पॉलीथीन में हाथ-पैर बंधी लाश मिलने से इलाके में सनसनी

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 142 थाना क्षेत्र के डम्पिंग यार्ड में कूड़े के ढेर के बीच रविवार सुबह काली पालीथिन में युवती का शव मिला। युवती के हाथ पैर बंधे थे और चेहरे पर जलने के निशान थे। जानकारी होने पर पुलिस ने फील्ड यूनिट टीम बुलाकर जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी है।

