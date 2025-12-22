Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Noida News: छात्र की मौत मामले में कड़ा एक्शन, जिम्स के निदेशक और डॉक्टरों पर केस दर्ज

    By Gajendra Pandey Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:28 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जिम्स) के निदेशक और डॉक्टरों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर कासना कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। आरोप है ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। कोर्ट के आदेश पर कासना कोतवाली में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जिम्स) के निदेशक और डाक्टरों पर मामला दर्ज किया गया है। इन पर एपेंडिक्स के ऑपरेशन के दौरान कथित चिकित्सकीय लापरवाही से छात्र की मौत का आरोप है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद निवासी सोनू यादव के बेटे अभिमान यादव (14) को मई में पेट दर्द की शिकायत पर जांच में एपेंडिक्स की बीमारी का पता चला था। तीन जुलाई 2024 को उसे जिम्स में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने स्वजन को आश्वस्त किया था कि साधारण आपरेशन है। मरीज जल्द स्वस्थ हो जाएगा। पांच जुलाई 2024 की सुबह अभिमान को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया।

    दोपहर में स्वजन से रक्त की मांग करते हुए बताया कि आपरेशन के दौरान गलती से नस कटने से अत्यधिक रक्तस्राव हो गया है। स्वजन ने रक्तदान कराया, इसके बाद भी दोपहर 3:30 बजे तक मरीज की स्थिति के बारे में संतोषजनक जानकारी नहीं दी गई।

    पूछने पर भी चिकित्सकों से स्पष्ट उत्तर न मिलने पर पीड़ित पिता ने डायल 112 पर काल कर सहायता मांगी। पुलिस के पहुंचने के बाद शाम को चिकित्सकों ने बताया गलत नस कटने से अत्यधिक रक्तस्राव के कारण अभिमान की मौत हो गई। पीड़ित पिता ने न्यायालय की शरण ली थी। कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र शुक्ला ने बताया मामला दर्ज कर लिया है। जांच में मिले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- जिम्स के इंक्यूबेशन सेंटर को 16.6 करोड़ की मिला फंड, ब्लूहिल डाट वीसी बना रही हेल्थकेयर की नई चिपसेट

    यह भी पढ़ें- ग्रेटर नोएडा के जिम्स में आठ सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं जल्द, होगी रोबोटिक सर्जरी

    यह भी पढ़ें- नोएडा: 'जिम्स को SGPGI जैसा बनाएंगे', 10 साल का विजन मंजूर, रोबोटिक सर्जरी और सुपर-स्पेशियलिटी प्लान

    यह भी पढ़ें- Noida News: रबूपुरा में दो बच्चों की मौत के बाद जागा स्वास्थ्य विभाग, शिविर लगाकर की जांच