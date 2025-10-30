Language
    Noida News: रबूपुरा में दो बच्चों की मौत के बाद जागा स्वास्थ्य विभाग, शिविर लगाकर की जांच

    By Ajab Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 10:17 AM (IST)

    रबूपुरा में दो बच्चों की बुखार से मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हुआ। टीम ने शिविर लगाकर लोगों के रक्त नमूने लिए और दवाइयां वितरित कीं। मलेरिया के नमूने नेगेटिव पाए गए, जबकि डेंगू की जांच के लिए सैंपल जिम्स अस्पताल भेजे गए हैं। गंभीर रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया।

    संवाद सहयोगी, रबूपुरा। रबूपुरा कस्बे के अलग-अलग मोहल्ले में हाईस्कूल की छात्रा व कक्षा दो के छात्र की मौत के बाद बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शिविर लगाकर जांच की। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुखार पीड़ितों के ब्लड नमूने लेकर जांच के लिए भेजने के साथ दवाइयों का वितरण किया।

    ज्ञात हो कि सोमवार को रबूपुरा कस्बे के मोहल्ला शहीद नगर निवासी नहीम की बेटी सुमेला व मोहल्ला फुल विहार निवासी पूनम के बेटे लड्डू की बुखार के चलते मौत हो गई थी। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुधवार को रबूपुरा पहुंचकर मोहल्ला फूल बिहार और शहीद नगर में स्वास्थ्य शिविर लगाया।

    शिविर में 80 लोगों को दवा दी गई और 29 मरीजों के ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे । जिनमें सभी मलेरिया नेगेटिव पाए गए। डेंगू की जांच के लिए सभी सैंपल को जिम्स अस्पताल भेजा गया है जिनकी रिपोर्ट बृहस्पतिवार को आएगी। शिविर के दौरान नहीम के 10 वर्षीय बेटी माईन व दो वर्षीय बेटे अल्फेज की तबीयत ज्यादा खराब होने पर दोनों को एंबुलेंस की सहायता से जिम्स अस्पताल भेजा गया।

    इस दौरान नालियों और घरों में दवा का छिड़काव भी किया गया। जिला मलेरिया अधिकारी श्रुतिकीर्ति वर्मा ने बताया कि कई अन्य लोग भी बीमार है। जिन्हें खांसी, बुखार, त्वचा रोग आदि दवाई वितरित की गई। उन्होंने घरों के आसपास साफ-सफाई करने के प्रति भी जागरूक किया।

    पानी एकत्र न होने शुद्ध पेयजल का प्रयोग करने की सलाह दी। आयोजित शिविर में डाक्टर शर्फे जेया, चिकित्सा अधिकारी डाक्टर संजीव कुमार, फार्मासिस्ट राजीव साकरिया, डालचंद, दिनेश कुमार, वार्ड बाय अतीक कुरैशी समेत निम्स अस्पताल से डाक्टरों की टीम मौजूद रही।