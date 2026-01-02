नोएडा में बाइक सवार दोस्तों की मौत को परिवार ने बताया मर्डर, डीएम आवास पहुंचकर की कड़ी कार्रवाई की मांग

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सेक्टर 37 स्थित आर्मी स्कूल के पास दोस्त के जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे बाइक सवार दो दोस्तों की मौत के मामले में नेपाल मूल के युवक बसंत के स्वजन ने हत्या का आरोप लगाया है। स्वजन ने शुक्रवार को डीएम आवास पहुंच आरोपित कार चालक का पता नहीं चलने को लेकर नाराजगी जताई।

