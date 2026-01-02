Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नोएडा में बाइक सवार दोस्तों की मौत को परिवार ने बताया मर्डर, डीएम आवास पहुंचकर की कड़ी कार्रवाई की मांग

    By Munish SharmaEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:02 PM (IST)

    नोएडा के सेक्टर 37 में दोस्त की पार्टी से लौट रहे दो बाइक सवारों की मौत के मामले में एक मृतक बसंत के परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। परिवार ने डीएम ...और पढ़ें

    Hero Image

    डीएम आवास के पास नाराजगी जताते मृतक के परिजन। जागरण

    जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सेक्टर 37 स्थित आर्मी स्कूल के पास दोस्त के जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे बाइक सवार दो दोस्तों की मौत के मामले में नेपाल मूल के युवक बसंत के स्वजन ने हत्या का आरोप लगाया है। स्वजन ने शुक्रवार को डीएम आवास पहुंच आरोपित कार चालक का पता नहीं चलने को लेकर नाराजगी जताई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जल्द से जल्द आरोपित की गिरफ्तारी की मांग की। आरोपित कार चालक व कार को पकड़ने पर ही पोस्टमार्टम कराने की जिद पर अड़े हैं। स्वजन ने पुलिस पर मदद न करने का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस दूसरे युवक का पोस्टमार्टम कराकर शव स्वजन को सौंप चुकी है। पुलिस कार और चालक की तलाश में जुटी है।

    यह भी पढ़ें- नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 'अव्यवस्थाओं' का जाम, अफसरों की खराब इंजीनियरिंग का खामियाजा भुगत रहे वाहन चालक

    पहले स्कॉर्पियों चालक से हुआ था झगड़ा

    बसंत के भाई धीरज ने बताया कि उनके भाई का हादसे से पहले सेक्टर 30 में पराठे वाली दुकान पर काली स्कार्पियो सवार चालक से झगड़ा हुआ था। बसंत ने अपने भाई व दोस्त को भी फोन किया था। धीरज का आरोप है कि कार चालक ने उनके भाई की बाइक में टक्कर मारकर हत्या की है।

    यह भी पढ़ें- ग्रेटर नोएडा के जिम्स में स्वास्थ्य नवाचारों को मिलेगा बढ़ावा, स्टार्टअप्स के लिए धनकुबेर खोलेंगे खजाना

    स्वजन ने हादसे के दौरान कार के आने जाने का वीडियो फुटेज भी पुलिस को दिया है। उन्होंने कार व चालक के पकड़ने पर ही पोस्टमार्टम कराने पर जोर दिया है। एडीसीपी नोएडा ने बताया कि जांच कराई जा रही है। कार व चालक की पहचान व तलाश में टीम लगी हैं।