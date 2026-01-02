ग्रेटर नोएडा के जिम्स में स्वास्थ्य नवाचारों को मिलेगा बढ़ावा, स्टार्टअप्स के लिए धनकुबेर खोलेंगे खजाना

आशीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जिम्स) में पल्स एक्स हेल्थकेयर समिट का आयोजन 30 जनवरी को करेगा। समिट का संचालन जिम्स में संचालित इंक्यूबेशन सेंटर करेगा। यहां पर देश के विभिन्न प्रदेशों के 50 स्टार्टअप, 30 मेंटर (डाक्टर, वैज्ञानिक और इंजीनियर) और 20 इंवेस्टर शामिल होंगे।

समिट का सहयोगी ईजी नॉलेज क्लब रहेगा। समिट में स्टार्टअप को होने वाली समस्याओं और उनके लिए फंडिंग समेत अन्य विषयों पर की जाएगी। यह सरकारी अस्पताल में प्रदेश की पहली समिट होगी, जिसमें मुख्यता फंडिंग पर चर्चा होगी। जिम्स में आयोजित की जा रही पल्स एक्स हेल्थकेयर समिट का मुख्य उद्देश्य है कि हेल्थकेयर के क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअपों को होने वाली समस्याओं पर चर्चा होगी। साथ ही उन्हें स्टार्टअप को शुरू करने से लेकर बनाई जाने वाली नई-नई डिवाइसें, दवाइयों के अलावा उपकरणों के लिए जरूरत पड़ने वो फंड पर चर्चा की जाएगी और उन्हें उपलब्ध कराने की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

जिम्स के अधिकारियों ने बताया कि समिट का मुख्य उद्देश्य है कि स्टार्टअप्स को फंड की होने वाली समस्या से निजात दिलाना और उनके आवश्यकता के आधार पर फंड उपलब्ध कराना है। इसके लिए समिट में शामिल होने वाले 20 इंवेस्टर 50 स्टार्टअप्स के साथ चर्चा के बाद निर्णय लेंगे कि किस स्टार्टअप में कितना फंड खर्च करना उचित है और उसे मुहैया कराया जाए।

फंड उपलब्ध कराने से लेकर पेटेंट कराने तक मिलेगा सहयोग समिट के बाद स्टार्टप को मिलने वाले फंड से तैयार किए जाने वाले उपकरणों, डिवाइस और दवाइयों का जिम्स में ही क्लिनिकल परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद इन्हें पेटेंट तक कराए जाने की जिम्मेदारी यहीं से मिलेगी।