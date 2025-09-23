Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Noida Dengue Cases: नोएडा में बढ़ रहा डेंगू का आतंक, 22 दिन में मिले 245 मरीज

    By sumit kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 10:40 AM (IST)

    नोएडा में स्वास्थ्य विभाग को बीते 22 दिनों में डेंगू के 245 मरीज मिले हैं जिससे कुल संख्या 321 हो गई है। जिला अस्पताल में पांच मरीजों का इलाज चल रहा है। विभाग एंटी लार्वा दवाई का छिड़काव और फागिंग करा रहा है। अधिकारी श्रुति कीर्ति वर्मा ने लोगों से सावधानी बरतने और लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से मिलने की अपील की है।

    prefferd source google
    Hero Image
    जनपद में डेंगू के 321 मरीज हुए, सभी की हालत स्थिर

    जागरण संवाददाता, नोएडा। जनपद में स्वास्थ्य विभाग को बीते 22 दिनों में डेंगू के 245 मरीज मिले हैं। सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल में पांच मरीजों का इलाज चल रहा है। सभी मरीजों की हालत स्थिर है।

    हालांकि, सोमवार को नौ मामले मिलने पर अभी तक डेंगू मरीजों की कुल संख्या 321 हो गई है। विभाग की तरफ से विभिन्न स्थानों पर एंटी लार्वा दवाई का छिड़काव व फागिंग कराई जा रही है। गनीमत रही है कि मरीजों के ठीक होने का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विभाग के अधिकारियों को जनवरी से अगस्त तक 76 डेंगू मरीजों की रिपोर्ट पहुंची थी। सितंबर की शुरुआत में ही प्रतिदिन 12 से 18 मरीज मिल रहे हैं। हालांकि, इन दिनों मरीजों की संख्या कम हो गई है।

    डेंगू का प्रभाव बढ़ने पर एक दिन में मरीजों की संख्या 25 तक पहुंच गई थी। विभागीय अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेकर जनपद में आठ हाटस्पाट बनाकर वहां निगरानी शुरू कर दी। राहत की बात है कि अधिकतम मरीजों की तबीयत ठीक हो गई है।

    जिला मलेरिया विभाग की अधिकारी श्रुति कीर्ति वर्मा ने सभी लोगों से अपील की है कि वे अपने घर के आसपास साफ पानी इकट्ठा न होने दे। पूरी बाजू के कपड़े पहनकर रखें। बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द, त्चचा पर चकत्ते जैसे लक्षण मिलने पर विशेषज्ञ डाक्टर से मिलकर तुरंत जांच करा लें।

    यह भी पढ़ें- Noida Dengue Cases: गर्भवतियों के लिए ज्यादा खतरनाक होता है डेंगू, नोएडा में मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 260

    यह भी पढ़ें- मानसून में डेंगू-मलेरिया के मरीज बढ़ रहे, इनके लक्षण और कैसे करें बचाव? डॉक्टरों से जानें