Noida Dengue Cases: नोएडा में बढ़ रहा डेंगू का आतंक, 22 दिन में मिले 245 मरीज

नोएडा में स्वास्थ्य विभाग को बीते 22 दिनों में डेंगू के 245 मरीज मिले हैं जिससे कुल संख्या 321 हो गई है। जिला अस्पताल में पांच मरीजों का इलाज चल रहा है। विभाग एंटी लार्वा दवाई का छिड़काव और फागिंग करा रहा है। अधिकारी श्रुति कीर्ति वर्मा ने लोगों से सावधानी बरतने और लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से मिलने की अपील की है।

जागरण संवाददाता, नोएडा। जनपद में स्वास्थ्य विभाग को बीते 22 दिनों में डेंगू के 245 मरीज मिले हैं। सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल में पांच मरीजों का इलाज चल रहा है। सभी मरीजों की हालत स्थिर है। हालांकि, सोमवार को नौ मामले मिलने पर अभी तक डेंगू मरीजों की कुल संख्या 321 हो गई है। विभाग की तरफ से विभिन्न स्थानों पर एंटी लार्वा दवाई का छिड़काव व फागिंग कराई जा रही है। गनीमत रही है कि मरीजों के ठीक होने का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विभाग के अधिकारियों को जनवरी से अगस्त तक 76 डेंगू मरीजों की रिपोर्ट पहुंची थी। सितंबर की शुरुआत में ही प्रतिदिन 12 से 18 मरीज मिल रहे हैं। हालांकि, इन दिनों मरीजों की संख्या कम हो गई है। डेंगू का प्रभाव बढ़ने पर एक दिन में मरीजों की संख्या 25 तक पहुंच गई थी। विभागीय अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेकर जनपद में आठ हाटस्पाट बनाकर वहां निगरानी शुरू कर दी। राहत की बात है कि अधिकतम मरीजों की तबीयत ठीक हो गई है।