मानसून में डेंगू-मलेरिया के मरीज बढ़ रहे, इनके लक्षण और कैसे करें बचाव? डॉक्टरों से जानें

एटा में मौसम बदलने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। बुखार और हृदय गति रुकने से दो लोगों की मौत हो गई है जबकि डेंगू और मलेरिया के मरीज भी बढ़ रहे हैं। चिकित्सकों ने लोगों को सतर्क रहने और बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। मच्छरों से बचाव और बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की बात कही गई है।

जागरण संवाददाता, एटा। मौसम का बदलता मिजाज अब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। दिन-प्रतिदिन बढ़ रही सर्दी, खांसी और जुकाम के मरीजों के साथ-साथ डेंगू व मलेरिया के मामले भी कम नहीं हो रहे हैं। सोमवार को एक युवक की बुखार के चलते मौत हो गई। जबकि रविवार रात भी एक युवक को हार्ट अटैक पड़ने से सांसें थम गई। वहीं तीन डेंगू व तीन मलेरिया के मरीज भी मेडिकल कालेज के वार्ड में भर्ती कराए गए हैं। इनके साथ ही मेडिकल कालेज और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर लगातार मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। चिकित्सक लोगों को सतर्क रहने और बचाव अपनाने की सलाह दे रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोमवार को बुखार पीड़ित दिनेश कुमार (30 वर्ष) पुत्र सत्यपाल निवासी गांव असरौली कोतवाली देहात को सोमवार सुबह करीब साढ़े दस बजे स्वजन मेडिकल कालेज लेकर पहुंचे। इसे पिछले चार दिनों से तेज बुखार से पीड़ित था। स्वजन का कहना है कि सुबह अचानक हालत ज्यादा बिगड़ गई तो उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से गांव में शोक का माहौल है। मृतक की पत्नी पूजा देवी का रो-रोकर बुरा हाल है।

वहीं रविवार की देर रात मलावन निवासी रामचंद्र (45 वर्ष) पुत्र सुगर सिंह की मौत हो गई। रात करीब पौने ग्यारह बजे तबीयत बिगड़ने पर स्वजन मेडिकल कालेज लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने जांच के बाद बताया कि हार्ट अटैक के कारण उनकी सांसें थम चुकी हैं। परिजनों ने कहा कि रामचंद्र को अचानक सीने में दर्द हुआ था, कुछ ही देर बाद उनकी हालत गंभीर हो गई और अस्पताल ले जाते समय ही मौत हो गई।

डेंगू-मलेरिया के मरीज कराए भर्ती सोमवार को मेडिकल कालेज में डेंगू रिया 24 वर्ष पुत्री भुवन कुमार निवासी पुरानी बस्ती और विशेष कुमार निवासी ब्रह्मप्रकाश निवासी गांव खिरिया किसौली जनपद मैनपुरी के साथ ही पोर्टल पर रामकुमारी 56 वर्ष निवासी पीपल अड्डा में डेंगू की पुष्टि हुई है।

जबकि राजाराम 60 वर्ष निवासी मलावन व जितेंद्र कुमार निवासी भगीपुर और पोर्टल पर राघवेंद्र 27 वर्ष निवासी निवासी शिकाेहाबाद की जांच में मलेरिया निकला है। चारों को संचारी वार्ड में भर्ती करके उपचार दिया जा रहा है। इनका इलाज चिकित्सकों की निगरानी में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अब तक जिले में 100 से अधिक मलेरिया के मरीज भर्ती किए जा चुके हैं, वहीं डेंगू के मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है।

बदलते मौसम ने जहां सामान्य सर्दी-जुकाम के मरीजों को परेशान किया है, वहीं तेज बुखार और वायरल संक्रमण ने भी लोगों को जकड़ना शुरू कर दिया है। चिकित्सकों का कहना है कि मौसम बदलने के चलते मच्छरों का प्रकोप बढ़ा है, जिससे डेंगू और मलेरिया के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं।

चिकित्सकों ने जारी की सलाह मेडिकल कालेज के मेडिकल विभाग की सीनियर रेजीडेंट डा. अल्का मीना का कहना है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फागिंग और दवा का छिड़काव कराया जाए तो ताकि मच्छरों के प्रजनन को रोका जा सकता है।

वर्तमान में मौसम बदलने से डेंगू, मलेरिया, बुखार के साथ ही खांसी व सर्दी-जुकाम के मरीज भी बढ़े हैं। सोमवार को दो कक्षों में चल रही ओपीडी में 700 से अधिक मरीजों को उपचार दिया गया है। कहा कि लोग सतर्क रहें और स्वयं बचाव के उपाय अपनाएं।