नोएडा एयरपोर्ट तक चलेंगी DTC की बसें, यात्रियों को आने-जाने में होगी सुविधा

डीटीसी एनसीआर में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए नोएडा एयरपोर्ट तक ई-बसें चलाने की योजना बना रही है। वर्तमान में डीटीसी दिल्ली से गुरुग्राम तक बस सेवा दे रही है और दिल्ली एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी प्रदान कर रही है। जेवर एयरपोर्ट शुरू होने के बाद यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए डीटीसी नोएडा एयरपोर्ट तक ई-बसें चलाने पर विचार कर रही है।

जागरण संवाददाता, नोएडा। डीटीसी (दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन) एनसीआर क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए प्रयासरत है। नोएडा एयरपोर्ट तक डीटीसी की ई-बसों के संचालन के लिए मंथन शुरू हो गया है। ई-बसों के आने के बाद संचालन के लिए तैयार हो सकेंगे रूट सेक्टर 16ए स्थित डीटीसी बस सेंटर के अधिकारियों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वर्तमान में डीटीसी बसें दिल्ली से लेकर हरियाणा के गुरुग्राम तक बेहतर कनेक्टिविटी दे रहीं हैं। शहरवासी किसी भी इलाके के हों, अलग अलग रूटों के माध्यम से उन्हें सीधा दिल्ली एयरपोर्ट तक की बेहतर कनेक्टिविटी दी जाती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वर्तमान में फ्लाइट सेवा का उपयोग करने वाले आमतौर पर दिल्ली एयरपोर्ट का रुख करते हैं। लेकिन आने वाले समय में जेवर में शुरू होने वाला जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उपयोग तेजी से बढ़ सकता है, इसकी खासा उम्मीद जताई जा रही है।