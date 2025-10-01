नोएडा एयरपोर्ट उद्घाटन से पहले बड़ी सफलता, डीजीसीए सर्वे पूरा, जल्द मिलेगा एयरो ड्रम लाइसेंस

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विमान सेवा शुरू करने के लिए जल्द ही एयरो ड्रम लाइसेंस मिल सकता है। डीजीसीए ने एयरपोर्ट का सर्वे पूरा कर लिया है। 30 अक्टूबर को उद्घाटन की तिथि तय होने के बाद औपचारिकताएं तेज़ी से पूरी की जा रही हैं। लाइसेंस मिलने के बाद घरेलू और कार्गो विमान सेवाएं शुरू होंगी। एयरपोर्ट के साथ ग्राउंड ट्रांसपोर्ट सेंटर (जीटीसी) भी शुरू होगा।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमान सेवा संचालन शुरू करने के लिए जरूरी एयरो ड्रम लाइसेंस जल्द मिल सकता है। महानिदेशालय नागर विमानन (डीजीसीए) ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सर्वे पूरा कर लिया है। सर्वे करीब एक सप्ताह तक चला। एयरो ड्रम लाइसेंस मिलने के बाद विमान सेवा संचालन का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तेजी से पूरी कर रहे औपचारिकताएं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए 30 अक्टूबर की तिथि तय होने के बाद विमान सेवा संचालन की आखिरी औपचारिकताएं भी तेजी से पूरी की जा रही हैं। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ने पंद्रह सितंबर को नोएडा एयरपोर्ट के लिए अपनी स्वीकृति दे दी थी। इसके बाद महानिदेशालय नागर विमानन ने एयरो ड्रम लाइसेंस के लिए सर्वे शुरू किया था।

एयरपोर्ट के सभी मानकों की जांच पूरी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. नियाल के नोडल अफसर शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि करीब एक सप्ताह चले सर्वे के दौरान डीजीसीए की टीम ने विमान सेवा शुरू करने के लिए एयरपोर्ट के सभी मानकों की जांच की है। अब केवल एयरो ड्रम लाइसेंस जारी होने शेष बचा है।