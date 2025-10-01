Language
    नोएडा एयरपोर्ट उद्घाटन से पहले बड़ी सफलता, डीजीसीए सर्वे पूरा, जल्द मिलेगा एयरो ड्रम लाइसेंस

    By Arvind Mishra Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 09:18 PM (IST)

    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विमान सेवा शुरू करने के लिए जल्द ही एयरो ड्रम लाइसेंस मिल सकता है। डीजीसीए ने एयरपोर्ट का सर्वे पूरा कर लिया है। 30 अक्टूबर को उद्घाटन की तिथि तय होने के बाद औपचारिकताएं तेज़ी से पूरी की जा रही हैं। लाइसेंस मिलने के बाद घरेलू और कार्गो विमान सेवाएं शुरू होंगी। एयरपोर्ट के साथ ग्राउंड ट्रांसपोर्ट सेंटर (जीटीसी) भी शुरू होगा।

    डीजीसीए ने नोएडा एयरपोर्ट का सर्वे किया पूरा, जल्द मिलेगा एयरो ड्राेम लाइसेंस

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमान सेवा संचालन शुरू करने के लिए जरूरी एयरो ड्रम लाइसेंस जल्द मिल सकता है। महानिदेशालय नागर विमानन (डीजीसीए) ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सर्वे पूरा कर लिया है। सर्वे करीब एक सप्ताह तक चला। एयरो ड्रम लाइसेंस मिलने के बाद विमान सेवा संचालन का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा।

    तेजी से पूरी कर रहे औपचारिकताएं

    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए 30 अक्टूबर की तिथि तय होने के बाद विमान सेवा संचालन की आखिरी औपचारिकताएं भी तेजी से पूरी की जा रही हैं। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ने पंद्रह सितंबर को नोएडा एयरपोर्ट के लिए अपनी स्वीकृति दे दी थी। इसके बाद महानिदेशालय नागर विमानन ने एयरो ड्रम लाइसेंस के लिए सर्वे शुरू किया था।

    एयरपोर्ट के सभी मानकों की जांच पूरी

    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. नियाल के नोडल अफसर शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि करीब एक सप्ताह चले सर्वे के दौरान डीजीसीए की टीम ने विमान सेवा शुरू करने के लिए एयरपोर्ट के सभी मानकों की जांच की है। अब केवल एयरो ड्रम लाइसेंस जारी होने शेष बचा है।

    अक्टूबर अंत तक कार्य होंगे सम्पन्न

    लाइसेंस जारी होने के बाद विमान सेवा शुरू हो सकेगी। एयरपोर्ट से शुरुआत में घरेलू व कार्गो विमान सेवा संचालित होंगी। उद्घाटन से 15 दिन में विमान सेवा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। टर्मिनल बिल्डिंग समेत सभी कार्य अक्टूबर अंत तक पूरे हो जाएंगे।

    संचालन शुरू होते चालू होगा जीटीसी

    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही ग्राउंड ट्रांसपोर्ट सेंटर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। टर्मिनल बिल्डिंग के पास बने जीटीसी में 1200 कार के लिए सर्फेस पार्किंग होगी। इसके अलावा यात्रियों की आवाजाही के लिए विभिन्न राज्यों की परिवहन निगम की बसें भी जीटीसी से जुड़ेंगी। यात्रियों के आवागमन के लिए ओला, उबर, रैपिडो के साथ करार किया गया है। इनकी टैक्सी सेवा व ईवी का संचालन भी जीटीसी से होगा।

