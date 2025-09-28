Language
    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक साथ 13 विमान में बोर्डिंग कर सकेंगे यात्री, तैयार हुए 10 आधुनिक एयरोब्रिज

    By manoj kumar sharma Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 09:17 PM (IST)

    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए 10 स्थायी एयरोब्रिज बनाए गए हैं। तीन अस्थायी एयरोब्रिज भी होंगे। कार्गो हब से सामान लाने के लिए दो कार्गो स्टैंड बने हैं। 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। यात्रियों की सुरक्षा के लिए आधुनिक जांच मशीनें लगाई गई हैं।

    संशोधित : नोएडा एयरपोर्ट पर एक साथ 13 विमान में बोर्डिंग कर सकेंगे यात्री

    जागरण संवाददाता, जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग के साथ ही यात्रियों के विमान में बोर्डिंग करने के लिए एप्रन एरिया (हवाई अड्डे का वह पक्का क्षेत्र होता है जहां विमान खड़े होते हैं) में 10 स्थायी एयरोब्रिज तैयार किए गए हैं। इन एयरोब्रिज के माध्यम से यात्री टर्मिनल बिल्डिंग से विमान में बोर्डिंग कर सकेंगे। तीन एयरोब्रिज अस्थायी होंगे जिन्हें जरूरत के एप्रन एरिया में कहीं भी विमान से जोड़कर यात्रियों की बोर्डिंग कराई जा सकेगी। कार्गो हब से सामान लाने के लिए टर्मिनल बिल्डिंग के सामने दो कार्गो स्टैंड बनाए गए है जहां से विमानों में सामान को लोडिंग अनलोडिंग किया जा सकेगा।

    बोर्डिंग के लिए उपयोग किया जाएगा

    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों उद्घाटन होना है। उद्घाटन की तिथि नजदीक आते देख बचे हुए काम को तेजी से पूरा किया जा रहा है। टर्मिनल बिल्डिंग से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की बोर्डिंग के लिए 10 ऐरो ब्रिज तैयार जा रहे हैं। इनमें से नौ पूरी तरह से तैयार कर लिए गए है। इन फोल्डिंग एयरोब्रिज को विमान के स्टैंडिंग पोजीशन के हिसाब से आगे पीछे और कम ज्यादा ऊंचाई पर व्यवस्थित करते हुए यात्रियों को टर्मिनल बिल्डिंग से सीधे विमान में बोर्डिंग कराया जा सकता है। तीन अस्थायी बस गेट से उपलब्ध होंगे जिन्हें जरूरत के हिसाब से यात्रियों की बोर्डिंग के लिए उपयोग किया जाएगा।

    2.5 लाख मीट्रिक टन क्षमता  

    एयरपोर्ट पर 30 एकड़ में बने मल्टी माॅडल कार्गो हब से देश विदेश के बाजारों तक उत्पादों को पहुंचाने के लिए टर्मिनल बिल्डिंग पर दो कार्गो विमानों के लिए स्टैंड बनाए गए हैं। क्रेन सिस्टम से इन स्टैंडों पर विमानों को खड़ा कर उत्पादों को देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाने के लिए लोडिंग अनलोडिंग की जा सकेगी।

    टर्मिनल बिल्डिंग में प्रवेश से पहले होगी जांच

    यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक एटीआरएस मशीन से हैंड और केबिन बैगेज की जांच की जाएगी। कम समय में ज्यादा सटीक तरीके से जांच के लिए इस मशीन को लगाया गया है। यहां पर भी 13 सुरक्षा लेन चालू रहेंगी जिससे विमान में यात्रा के दौरान हथियार, विस्फोटक, चाकू, नुकीली वस्तुएं, ज्वलनशील पदार्थ, आदि सामान लेकर कोई यात्री प्रवेश न कर सकें।

