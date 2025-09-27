दिल्ली-NCR वालों का इंतजार होने वाला है खत्म, जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियां हुई तेज

जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन की तैयारियां तेजी पर हैं। 30 अक्टूबर को होने वाले उद्घाटन से पहले टर्मिनल भवन और एटीसी टावर जैसे महत्वपूर्ण निर्माण कार्य अंतिम चरण में हैं। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (YAPL) ने कार्यों का निरीक्षण किया। हवाई अड्डे पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए सुविधाएं तैयार की जा रही हैं।

जागरण संवाददाता, जेवर। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के 30 अक्टूबर को उद्घाटन की तैयारियाँ तेज़ हो गई हैं। बारिश थमने के बाद हवाई अड्डे पर काम तेज़ हो गया है। टर्मिनल भवन, एटीसी टावर और रनवे के बचे हुए काम को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

निर्माण कार्य पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारी विभिन्न स्थानों पर काम कर रहे हैं। उद्घाटन के बाद हवाई अड्डे पर घरेलू व्यावसायिक उड़ानें शुरू होंगी, वहीं अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं का भी काम पूरा किया जा रहा है। टर्मिनल भवन का एप्रन वाला हिस्सा अंतरराष्ट्रीय आगमन के स्वागत के लिए तैयार दिखाई दे रहा है।

शुक्रवार को, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (YAPL) ने हवाई अड्डे के पूरे हो चुके कार्यों का दौरा किया। हवाई अड्डे का एटीसी टावर पूरी तरह बनकर तैयार है। विमानों की सुरक्षित लैंडिंग और टेकऑफ़ सुनिश्चित करने के लिए टावर के अंदर एक नेविगेशन सिस्टम लगाया जा रहा है, जिससे सभी मौसमों में विमानों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हो सके।

टर्मिनल भवन भी लगभग बनकर तैयार है; केवल फिनिशिंग और फॉल्स सीलिंग का काम तेज़ी से पूरा किया जा रहा है। टर्मिनल भवन से यात्रियों के उतरने के लिए बनाए जा रहे दस में से नौ एयरोब्रिज पूरे हो चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के आगमन के लिए टर्मिनल भवन तैयार किया जा रहा है और काम लगभग पूरा हो चुका है। उद्घाटन के बाद, छह महीने के घरेलू परिचालन के बाद, हवाई अड्डे से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू होने की उम्मीद है।

रनवे का काम पूरा, लगाई जा रही हैं लाइटें नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे पर विमान नेविगेशन लाइट और रडार लगाने का अंतिम चरण, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के सुरक्षा नियमों के अनुपालन में, सभी मौसमों में 24 घंटे सुचारू उड़ान संचालन सुनिश्चित करने के लिए चल रहा है।

एप्रन क्षेत्र में एक पाइपलाइन से भरा जाएगा ईंधन लंबी दूरी के विमानों को पहले हवाई अड्डे पर ईंधन की आवश्यकता होती है, और इसके लिए, एप्रन क्षेत्र में खड़े विमानों को तेल टैंकरों से ईंधन भरा जाता है। नोएडा हवाई अड्डे पर, तेल डिपो से एप्रन क्षेत्र तक सीधे एक पाइपलाइन बिछाई गई है, जिससे विमान में चढ़ते समय आसानी से ईंधन भरा जा सके।

पूर्ण हो चुके कार्यों का निरंतर निरीक्षण हवाई अड्डे पर पूर्ण हो चुके कार्यों का निरंतर परीक्षण किया जा रहा है। तकनीकी टीमें यह सत्यापित करने के लिए प्रतिदिन उनका संचालन करती हैं कि उपकरण स्थापित मानकों के अनुसार काम कर रहे हैं।