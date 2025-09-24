दिल्ली-NCR और आगरा, मथुरा से नोएडा एयरपोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी, जल्द शुरू होगा यमुना एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज

दिल्ली-एनसीआर और आगरा मथुरा से नोएडा एयरपोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी जल्द शुरू होगी। एनएचएआई द्वारा तैयार इंटरचेंज का काम पूरा हो गया है। यमुना एक्सप्रेसवे अभी एयरपोर्ट तक का मुख्य मार्ग है लेकिन अन्य मार्गों को भी जोड़ा जा रहा है। 30 अक्टूबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन है जिससे पहले कनेक्टिविटी को सुचारू करने पर जोर दिया जा रहा है। एयरपोर्ट को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला इंटरचेंज तैयार है।

जागरण संवाददाता, जेवर। दिल्ली-एनसीआर और आगरा मथुरा से नोएडा एयरपोर्ट की सीधी कनेक्टिविटी चालू करने के लिए एनएचएआई द्वारा तैयार इंटरचेंज का जल्द चालू होगा। अधिकारियों ने एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले लिंक एक्सप्रेसवे को चालू करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फिलहाल यमुना एक्सप्रेसवे ही एयरपोर्ट तक के आवागमन के लिए एक मात्र मुख्य मार्ग है। हालांकि यमुना प्राधिकरण यमुना एक्स्प्रेसवे के साथ ही 60 मीटर रोड के रुके हुए काम को जल्द पूरा करने में जुटा है। अन्य मार्गों से भी एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी देने की तैयारियां चल रही हैं।

30 अक्टूबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है। उद्घाटन से पहले एयरपोर्ट तक आवागमन को सुचारू बनाने के लिए सड़क मार्गों से कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। कार्गो हब के लिए भी यमुना एक्सप्रेसवे से 8.5 किमी लंबी चार लेन की सड़क पर तेजी से काम चल रहा है।

नोएडा एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे व यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला इंटरचेंज बनकर तैयार हो चुका है। इस इंटरचेंज से जाने वाली सड़क सीधे एयरपोर्ट को जोड़ती है। एयरपोर्ट के उद्घाटन के नजदीक आने के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इंटरचेंज के अलावा एयरपोर्ट तक जाने वाली सड़क को चालू करने की तैयारी शुरू कर दी हैं।

कार्यक्रम के दौरान रिजर्व रूट के रूप में होगा प्रयोग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आवागमन के लिए फिलहाल जेवर बुलंदशहर मार्ग (जो वर्तमान में केवल एयरपोर्ट के किशोरपुर गांव पर बने अस्थाई गेट तक जाता है) से हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान इस मार्ग का प्रयोग जनसभा में आने वाले लोगों के निजी वाहनों और बसों के लिए प्रयोग होगा, जिसके बाद वैकल्पिक और मुख्य मार्ग दिल्ली मुंबई लिंक एक्सप्रेसवे ही बचता है। हवाई मार्ग के अलावा यदि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को किसी कारणवश सड़क मार्ग से आना जाना पड़ा तो यही इसी मार्ग का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही इस मार्ग को रिजर्व रूट के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है।