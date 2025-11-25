Language
    ग्रेटर नोएडा में 43 करोड़ में औद्योगिक सेक्टर इकोटेक-16 में बनेंगी सड़कें, आवाजाही होगी आसान

    By Arpit Tripathi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 10:02 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक सेक्टर इकोटेक-16 में 43 करोड़ रुपये की लागत से 80, 60 और 24 मीटर चौड़ी सड़कें बनेंगी। यह सेक्टर सुनपुरा, खेड़ी और धूममानिकपुर गांवों की जमीन पर बसाया जा रहा है। सेक्टर को 130 मीटर चौड़ी सड़क से दादरी जीटी रोड से जोड़ा जाएगा। 

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक सेक्टर ईकोटेक-16 में 80, 60 और 24 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इससे बनाने में 43 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सेक्टर को 130 मीटर चौड़ी सड़क के साथ दादरी जीटी रोड से भी जोड़ा जाएगा। सेक्टर ईकोटेक-16 सुनपुरा, खेड़ी व धूममानिकपुर गांव की जमीन पर बसाया जा रहा है।

    इस सेक्टर में सोलर कंपनी अवाडा इलेक्ट्रो को 25-25 एकड़ के दो भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। अन्य भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया भी चल रही है। यहां निवेश करने वाले उद्यमियों व अन्य लोगों को आने जाने के लिए सड़कों के निर्माण पर काम शुरू कर दिया गया है।

    80 मीटर सड़क चार लेन व 60 मीटर सड़क दो लेन की होगी। हरित क्षेत्र भी विकसित किया जाएगा। वहीं सेक्टर के अंदर की मुख्य सड़क 24 मीटर चौड़ी होगी। वरिष्ठ प्रबंधक नरोत्तम सिंह ने बताया कि टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर अगले एक से दो माह में काम शुरू करा दिया जाएगा।

    इस सेक्टर को 130 मीटर सड़क से जोड़ने के लिए लगभग तीन किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा, जो भनौता गांव के पास जुड़ेगी। एसीईओ सुमित यादव ने बताया कि नए औद्योगिक सेक्टरों में विकास कार्य तेजी से कराया जा रहे हैं। ईकोटेक-16 में सड़कों के निर्माण का कार्य जल्द शुरू कराया जाएगा। इस संबंध में वर्क सर्किल के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

