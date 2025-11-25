ग्रेटर नोएडा में 43 करोड़ में औद्योगिक सेक्टर इकोटेक-16 में बनेंगी सड़कें, आवाजाही होगी आसान

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक सेक्टर ईकोटेक-16 में 80, 60 और 24 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इससे बनाने में 43 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सेक्टर को 130 मीटर चौड़ी सड़क के साथ दादरी जीटी रोड से भी जोड़ा जाएगा। सेक्टर ईकोटेक-16 सुनपुरा, खेड़ी व धूममानिकपुर गांव की जमीन पर बसाया जा रहा है।

इस सेक्टर में सोलर कंपनी अवाडा इलेक्ट्रो को 25-25 एकड़ के दो भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। अन्य भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया भी चल रही है। यहां निवेश करने वाले उद्यमियों व अन्य लोगों को आने जाने के लिए सड़कों के निर्माण पर काम शुरू कर दिया गया है।

80 मीटर सड़क चार लेन व 60 मीटर सड़क दो लेन की होगी। हरित क्षेत्र भी विकसित किया जाएगा। वहीं सेक्टर के अंदर की मुख्य सड़क 24 मीटर चौड़ी होगी। वरिष्ठ प्रबंधक नरोत्तम सिंह ने बताया कि टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर अगले एक से दो माह में काम शुरू करा दिया जाएगा।