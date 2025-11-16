ग्रेनो में निवेशकों के लिए बड़ा मौका, 13 सेक्टरों में 37 व्यावसायिक भूखंडों की नई योजना जारी; ई-नीलामी से होगा आवंटन

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में सोसायटियों और सेक्टरों में लगातार बढ़ती आबादी को उनके निवास के आसपास ही दुकानें और माल की सुविधा मिल सके इसके लिए प्राधिकरण ने 13 सेक्टरों में 37 व्यावसायिक भूखंड की योजना लाई जाएंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के मुताबिक, ये भूखंड नॉलेज पार्क-पांच, ईकोटेक-वन एक्सटेंशन, सेक्टर 36, 37 आदि में लाए जाएंगे। प्राधिकरण के मुताबिक योजना में शामिल 1500, 1600 व 10,000 से लेकर 23,023 वर्गमीटर तक के कुल 37 भूखंडों का आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा।