    ग्रेनो में निवेशकों के लिए बड़ा मौका, 13 सेक्टरों में 37 व्यावसायिक भूखंडों की नई योजना जारी; ई-नीलामी से होगा आवंटन

    By Arpit Tripathi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 06:50 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में निवेशकों के लिए 13 सेक्टरों में 37 व्यावसायिक भूखंडों की नई योजना शुरू की गई है। इन भूखंडों का आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। यह निवेशकों को अपने व्यवसाय स्थापित करने और विस्तार करने का सुनहरा अवसर है, जिससे क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में सोसायटियों और सेक्टरों में लगातार बढ़ती आबादी को उनके निवास के आसपास ही दुकानें और माल की सुविधा मिल सके इसके लिए प्राधिकरण ने 13 सेक्टरों में 37 व्यावसायिक भूखंड की योजना लाई जाएंगी।

    जानकारी के मुताबिक, ये भूखंड नॉलेज पार्क-पांच, ईकोटेक-वन एक्सटेंशन, सेक्टर 36, 37 आदि में लाए जाएंगे। प्राधिकरण के मुताबिक योजना में शामिल 1500, 1600 व 10,000 से लेकर 23,023 वर्गमीटर तक के कुल 37 भूखंडों का आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा।

    बता दें कि योजना में उन सेक्टरों को शामिल किया गया है, जहां व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। बहुमंजिला इमारत बनने से सेक्टर के लोगों को रोजमर्रा की जरूरत के सामान खरीदने के लिए सेक्टर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

    एसीईओ प्रेरणा सिंह ने बताया कि निवेशकों की मांग और सेक्टरों में रहने वाले लोगों की जरूरत को देखते हुए यह योजना शुरू की गई है।

    सभी सेक्टरों में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आरक्षित जमीन को योजनाओं में शामिल किया जा रहा है। योजना ईटा-1, गामा -2, नालेज पार्क-पांच, बीटा-2, सेक्टर-36, 37, जीटा-1, सेक्टर-3, 10, 12, ईकोटेक-1 एक्सटेंशन, ईकोटेक-12 व डेल्टा-2 में स्थित हैं।

